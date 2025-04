Deposito sentenza: è tempestivo se avviene il giorno successivo ad un festivo?

La sentenza si considera tempestivamente depositata il giorno successivo a una festività se il termine di deposito scade in un giorno festivo? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

1. La questione: mancato rispetto del termine di deposito della sentenza di cui all’art. 172 cod. proc. pen.

Il Tribunale di Bologna condannava l’imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di truffa e ricettazione.

Avverso tale provvedimento proponeva appello l’accusato e la Corte di Appello di Perugia, dal canto suo, dichiarava inammissibile codesto mezzo di impugnazione perché tardivo.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del termine di cui all’art. 172 cod. proc. pen.[1].

In particolare, secondo il ricorrente, costui, stante il tardivo deposito della motivazione, aveva diritto a ricevere l’avviso di deposito previsto dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen.[2], avviso mai notificatogli, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto manifestatamente infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sentenza, il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo, è tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, dovuto esclusivamente per la sentenza depositata oltre il termine espressamente indicato in dispositivo (vedi Sez. U, n. 155 del 29/09/2011; negli stessi termini Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, e Sez. 2, n. 41 del 19/12/2024).



3. Conclusioni: la sentenza è tempestivamente depositata il giorno successivo alla festività se il termine scade in un giorno festivo

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la sentenza si considera tempestivamente depositata il giorno successivo a una festività se il termine di deposito scade in un giorno festivo.

Si fornisce difatti in questa pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la sentenza è considerata tempestiva se depositata il giorno seguente ad una festività, senza che sia necessario un avviso di deposito, che è invece obbligatorio solo per le sentenze depositate oltre il termine previsto in dispositivo.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia effettivamente necessario questo avviso.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante procedurale, non può che essere positivo.