Decreto Ucraina: consulta il decreto in PDF

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, il c.d. decreto Ucraina.

Con il decreto sono state rideterminate le accise su benzina e gasolio e sono state introdotte misure di sostegno per imprese e lavoro, rivolte soprattutto alle aziende energivore e gasivore che si trovano in situazioni di crisi.

Inoltre, il decreto introduce misure in materia di cybersicurezza delle reti e dei sistemi informativi e per l’accoglienza dei profughi ucraini.

CLICCA QUI per SCARICARE il DECRETO in PDF

Leggi tutti gli articoli sul conflitto in Ucraina:

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA