Decreto P.A.: restyling a concorsi e pubblico impiego

2. Istruzione



In tema di istruzione, il provvedimento contiene disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito e una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. Si prorogano all’a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l’innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. Viene disciplinata poi una procedura straordinaria per l’assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l’a.s. 2023/2024, che residuano dopo l’effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Si individua inoltre un’unica disciplina applicabile all’immissione in ruolo dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall’a.s. 2023/2024 e si interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui il Ministero dell’istruzione e del merito si avvale allo scopo di garantire l’attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR (art. 5). Nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte alcune nuove disposizioni: