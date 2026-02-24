Dopo le modifiche approvate in Commissione e il via libera della Camera con voto di fiducia, il decreto Milleproroghe si avvia alla conversione definitiva in Senato. Il testo conferma e rimodula diverse proroghe di diretto interesse per avvocati e professionisti legali: dal rinvio dei Testi Unici tributari alle assemblee societarie semplificate, dalla proroga dello scudo penale sanitario agli interventi sull’organizzazione della giustizia e sulla gestione dei fondi pubblici. Un quadro che, più che introdurre riforme, consolida regimi transitori e incide sulla pianificazione difensiva e consulenziale per il 2026.

Di seguito le misure di maggiore interesse per avvocati e professionisti legali, aggiornate alla versione approvata dalla Camera.

Scarica il testo in PDF Testo-Milleproroghe-fiducia-Camera.pdf 545 KB



1. Slitta al 2027 l’entrata in vigore dei Testi Unici tributari e della giustizia tributaria

Rimane fermo il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore di diversi Testi Unici: sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e tributi indiretti.

Per lo studio professionale, ciò significa che il 2026 resta governato dall’attuale quadro normativo, con immediati riflessi su: pareri e due diligence fiscali (soprattutto su sanzioni e regime della riscossione);

fiscali (soprattutto su sanzioni e regime della riscossione); contenzioso tributario (tempi, presupposti, regole procedurali);

(tempi, presupposti, regole procedurali); valutazioni di rischio e convenienza in definizioni, impugnazioni e strategie difensive. Il rinvio, in sostanza, “congela” al 2027 il salto di cornice, consentendo una pianificazione più ordinata dell’adeguamento.

2. Assemblee societarie semplificate prorogate fino al 30 settembre 2026

È confermata la proroga della disciplina che consente lo svolgimento delle assemblee con modalità semplificate (in particolare in videoconferenza). Il ddl proroga fino al 30 settembre 2026 la disciplina che consente lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con modalità semplificate.

Si tratta di una misura che interessa direttamente il diritto societario, perché stabilizza — per un altro esercizio — strumenti ormai utilizzati in modo strutturale: assemblee in videoconferenza, gestione digitale, semplificazioni procedurali.

In chiave operativa, l’effetto è duplice: continuità nella governance , soprattutto per gruppi e realtà con soci distribuiti;

, soprattutto per gruppi e realtà con soci distribuiti; riduzione dell’area di rischio su invalidità di delibere legate a profili organizzativi (ferma la necessità di rispettare le norme di rinvio, statuti e convocazioni).

3. Responsabilità penale sanitaria: proroga dello “scudo penale”

Sul fronte penale, rileva la proroga fino al 31 dicembre 2026 della disciplina che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale degli esercenti professioni sanitarie in situazioni di grave carenza di personale.

È una disposizione che incide su strategia difensiva, consulenza a strutture sanitarie e gestione sinistri, con possibili ricadute anche su: consulenza assicurativa e risk management;

e risk management; contenzioso parallelo civile/penale;

valutazioni di compliance e protocolli interni.

4. Giustizia: proroghe su mobilità, assegnazioni e graduatorie

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 la disciplina sulla mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, mantiene il divieto di assegnazione ad altre amministrazioni e prolunga al 31 gennaio 2027 la graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici DAP.

Pur non essendo norme processuali, sono interventi che impattano sulla capacità organizzativa degli uffici, con riflessi indiretti su tempi e continuità dei servizi.

5. Obbligo assicurativo per danno erariale: rinvio al 2027 (novità)

Tra le modifiche introdotte in sede referente, assume particolare rilievo il differimento al 1° gennaio 2027 dell’obbligo di copertura assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

La norma – che impone la stipula di una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave – avrebbe dovuto trovare applicazione prima; il rinvio: alleggerisce l’immediato impatto su dirigenti pubblici, amministratori e incaricati;

rinvia possibili questioni interpretative e contenziosi in materia di responsabilità amministrativa;

incide sull’attività di consulenza agli enti e ai professionisti che operano con la PA

6. Fondi pubblici e commissariamenti: cronoprogrammi e revoche automatiche

Il testo approvato introduce, in diversi casi di gestione commissariale, obblighi di trasmissione entro il 31 marzo 2026 di relazioni e cronoprogrammi procedurali e finanziari.

È previsto, in caso di mancato adempimento, un meccanismo di revoca automatica delle risorse statali.

Per i professionisti che assistono enti pubblici o soggetti attuatori si aprono profili rilevanti in termini di:

-responsabilità amministrativa;

-contenzioso su revoche;

-supporto alla compliance procedurale.

7. Stop agli aumenti delle multe stradali per il 2026

È sospeso per tutto il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada.

La misura non introduce modifiche strutturali alla disciplina sanzionatoria, ma incide sull’entità delle sanzioni applicabili nel prossimo anno, con possibili riflessi anche sul contenzioso amministrativo.

8. Soppressioni e modifiche in sede referente

In sede di esame parlamentare è stata soppressa la disposizione relativa all’emissione nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico.

Il testo si è inoltre arricchito di ulteriori proroghe settoriali e rifinanziamenti, con impatti indiretti su ambiti regolatori e rapporti con la pubblica amministrazione.

