La decisione sulla confisca nel caso di improcedibilità ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p.

[1] Improcedibilità e ragionevole durata del processo, P. Ferrua, www.penaledp.it; Improcedibilità: uno stupefacente caso di evaporazione del processo, P. Ferrua, Processo e Giustizia, 2022, n. 1; Sulla disciplina della improcedibilità. Una posizione critica, M. Daniele, P. Ferrua, R. Orlandi, A. Scalfati, G. Spangher, in Questione Giustizia, 06.09.2021.

[2] Si veda in proposito, Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione, A. Nappi, Questione Giustizia, 2021, 09.12.2021.

[3] Si veda, al riguardo, anche la Relazione del Massimario della S.C. Corte di Cassazione, n. 20/2021, del 03.11.2021, in particolare, par. 8, ove si è osservato che, pur non essendo stata prevista alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p., tale disposizione non sarà comunque più applicabile nei giudizi di impugnazione alla luce della sospensione del decorso della prescrizione sostanziale in tali gradi di giudizio; né la medesima norma può apparire applicabile in occasione della pronuncia sulla improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p., dal momento che “con la scadenza del termine di durata del giudizio di impugnazione, viene sostanzialmente ad estinguersi la possibilità di proseguire l’azione penale e, dunque, si <<consuma>> lo stesso potere di decidere del giudice sul merito dell’imputazione”; inoltre “secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Martinenghi, la mancanza di una condizione di procedibilità osta, infatti, a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U., n. 49783 del 24.09.2009, rv. 245163). Nel caso di specie, il Supremo Consesso ha affermato che la declaratoria di procedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall’estinzione del reato per morte del reo. Sulla base di tale principio potrebbe, dunque, ritenersi che, ove sia maturato il termine di durata del giudizio di impugnazione, al giudice sia ormai preclusa la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento dell’imputato secondo una delle formule contemplate dall’art. 129, comma 1, c.p.p., trattandosi, comunque, di una pronuncia sull’azione penale che ne presuppone la procedibilità e la possibilità di esaminare il merito dell’imputazione”.

[4] Art. 578 ter c.p.p. Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: “1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’art. 344 bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta la confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’art. 344 bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 150. 3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell’art. 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.. 159”.

[5] Cass. Pen. S.U., sent. n. 5 del 25.03.1993, rv. 193120, ric. Carlea.

[7] Cass. Pen. S.U., n. 38834 del 10.07.2008, dep. 15.10.2008, PM c/De Maio; nonché Cass. Pen. S.U. Carlea.

[8] Elaborazione la cui genesi rimonta all’esigenza di stabilire la compatibilità della confisca con l’estinzione del reato dovuta ad amnistia (S.U. Carlea, in relazione alla confisca ex art. 722 c.p.) ovvero dovuta allo spirare dei termini di prescrizione, con riferimento alla confisca urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001, art. 44 (si veda, in ultimo, Cass. S.U. n. 13539 del 30.01.2020, dep. 30.04.2020, che ha affermato i seguenti principi di diritto: “la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578 bis c.p.p., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001”).

[9] Si veda, ad esempio, il recente revirement sui principi affermati dalle Sezioni Unite Lucci, relativamente alla natura preventiva della confisca obbligatoria del prezzo del reato di cui all’art. 240, comma 2, c.p. e di cui all’art. 322 ter c.p., cui si assiste in Cass. Pen. Sez. 5, n. 52 del 2021, cit.

[10] Si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 49/2015, in tema di confisca urbanistica, nonché S.U. n. 13539 del 30.01.2020, cit.

[11] Si veda, in proposito, Cass. S.U. n. 13539 del 30.01.2020, dep. 30.04.2020.

[12] Oltre alla confisca urbanistica, l’art. 578 bis c.p.p. è stato ritenuto applicabile, ad esempio, anche alla confisca tributaria di cui all’art. 12 bis D.Lgs. 74/2000, benché nei casi di confisca per equivalente di natura prettamente sanzionatoria questa non possa essere mantenuta con riferimento a fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p.; si vedano, ad esempio, Cass. Pen. III, n. 20793 del 18.03.2021; Cass. Pen. III, n. 39157 del 07.09.2021; Cass. Pen. III, n. 7882 del 21.02.2022.

[13] Si veda, in proposito, il principio di diritto enunciato in Cass. S.U. n. 13539, cit., con riferimento all’ipotesi di confisca urbanistica di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui “la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento”.

[14] Si veda ad esempio, sia pure con riferimento al testo dello schema di decreto delegato, La Riforma penale (L. n. 134/2021): le disposizioni in materia di sequestro e confisca dello schema di decreto delegato presentato dal Governo, F. Menditto, in Sistema Penale, Fascicolo 9/2022, p. 73.

[15] Si veda il testo del novellato art. 578 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter: “1 bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.