Danno da perdita parentale: onere probatorio a carico della struttura sanitaria

Un signore accedeva al Pronto soccorso di un ospedale laziale lamentando difficoltà respiratorie ed un vasto rush cutaneo con orticaria e prurito su tutto il corpo. Pertanto, il paziente veniva tenuto in osservazione per due giorni e all'esito degli accertamenti compiuti veniva disposto il suo trasferimento all'ospedale Gemelli di Roma con la diagnosi del sospetto di una grave malattia molto rara. Nonostante tale diagnosi e il peggioramento delle condizioni, la seconda struttura sanitaria non provvedeva al ricovero del paziente, né al suo trasferimento in altra struttura in grado di gestire l'eventuale ipotizzata malattia rara, ma lo rimandava nuovamente presso la prima struttura sanitaria. Il paziente però decideva di non restare dentro la predetta struttura sanitaria locale e tornava casa, ma era costretto a ivi recarsi nuovamente qualche giorno dopo a causa del peggioramento delle condizioni di salute. L'ospedale locale lo tratteneva in osservazione e dopo un giorno disponeva nuovamente il suo trasferimento al Gemelli di Roma, dove il paziente veniva accettato dal Pronto Soccorso e dopo 5 giorni veniva trasferito al reparto di terapia intensiva con la diagnosi di affezione dalla grave e rara patologia di cui all'inizio si era sospettata la presenza. Il giorno dopo il trasferimento in detto reparto, però, il paziente decedeva. La coniuge e i figli del paziente deceduto adivano il tribunale di Civitavecchia per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal congiunto nonché quelli subiti in proprio per la perdita del rapporto parentale, addebitando ad entrambe le strutture sanitarie coinvolte la responsabilità per aver sottovalutato la grave situazione clinica del proprio congiunto e per non avergli quindi approntato tempestivamente le necessarie cure.

3. La decisione del Tribunale



Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la prima struttura sanitaria dove si era recato il paziente non ha tenuto una condotta inadempiente, avendo formulato molto precocemente la diagnosi corretta della sospetta malattia rara ed avendo fornito subito le prime cure mediche di supporto nonché avendo disposto il trasferimento alla seconda struttura sanitaria, in quanto non potevano gestire un paziente con una siffatta malattia, che avrebbe potuto fornire un’assistenza migliore.

Invece, il comportamento posto in essere dai sanitari della seconda struttura è stato imprudente e non diligente. Infatti, a fronte del sospetto di malattia in questione, i medici, in base alle linee guida e alle raccomandazioni previste per la patologia, avrebbero dovuto ricoverare il paziente ed ad avrebbero dovuto tenerlo in osservazione.

Tuttavia, secondo il giudice, detta condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere, comunque non avrebbe evitato con certezza la morte del paziente, proprio in ragione della gravità della patologia di cui era affetto. Infatti, in virtù della rarità della malattia e non essendoci una terapia specifica riconosciuta come in gradi di modificare la prognosi infausta, non è possibile stabilire il nesso di causalità tra le condotte omissive dei sanitari e il decesso del paziente.

Le predette condotte omissive, invece, hanno determinato la riduzione delle possibilità di sopravvivenza del paziente nella misura del 25%.

In considerazione di ciò, il giudice ha condannato la seconda struttura sanitaria al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dal paziente, quantificandola in via equitativa.

Per quanto concerne la liquidazione di detta voce di danno, il giudice ha ritenuto di disancorare la valutazione equitativa ai parametri di liquidazione del danno biologico e per la perdita della vita e ha condannato la struttura sanitaria a pagare l’importo di €. 80.000 per la perdita di chance, in misura prossima all’importo massimo che è stato liquidato ai congiunti per la perdita di chance di mantenere il rapporto parentale.

Per quanto concerne il danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto che nel giudizio è rimasto incontestato (oltre che documentato) che gli attori fossero la moglie e i figli della vittima.

In applicazione dei sopra richiamati principi, il giudice ha ritenuto che tale rapporto di parentela così stretto fa presumere la sussistenza di un rapporto affettivo tra la vittima primaria e i congiunti.

Pertanto, nel caso di specie, non spettava al coniuge e ai figli della vittima provare ulteriormente

di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti.

Tuttavia, le controparti non hanno assolto detto onere.

Infatti, nel giudizio non è emerso alcun elemento, nemmeno indiziario, in ordine alla insussistenza dell’effettività del rapporto affettivo tra la vittima e gli attori suoi congiunti.

Conseguentemente il giudice ha condannato la seconda struttura sanitaria anche al risarcimento del danno per la perdita di chance di mantenere il rapporto parentale, liquidando l’importo in via equitativa.