Criminalità organizzata: nuova legge d’interpretazione autentica

3. L’obiettivo che vuole conseguire l’attuale compagine governativa



Orbene, stante il principio di diritto appena menzionato, il Consiglio dei Ministri si è proposto di superare tale orientamento ermeneutico, ritenendo come esso “potrebbe comportare l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo” (comunicato stampa del 17/07/2023).

Da qui l’esigenza di adottare, come suesposto poco prima, una “norma d’interpretazione autentica, che chiarisca cosa debba intendersi per “reati di criminalità organizzata” e che eviti l’applicabilità in senso generalizzato dell’interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione” (comunicato stampa del 17/07/2023), il che dovrebbe avvenire, sempre secondo l’intenzione del Governo, mediante l’inserimento di codesto precetto normativo “in un decreto legge di prossima approvazione” (comunicato stampa del 17/07/2023).

Non resta dunque che aspettare quando tale proposta normativa si tradurrà in una effettiva disposizione legislativa.