Impresa “mafiosa”: cosa si deve intendere?

Disamina sul concetto di "impresa mafiosa": il Tribunale di Palermo disponeva la confisca di alcune aziende, beni immobili, veicoli, strumenti finanziari e liquidità ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della loro provenienza illecita o comunque perché costituenti il reimpiego di profitti ottenuti attraverso attività illecita.

1. La questione: l’impresa mafiosa

Ciò posto, avverso questo provvedimento coloro, che avevano la disponibilità di quanto confiscato nel caso di specie, per il tramite dei loro difensori, proponevano ricorso per Cassazione per violazione di legge, con particolare riguardo alla sussunzione dell’attività di uno dei ricorrenti nella nozione di “impresa mafiosa” elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione.

In particolare, secondo la difesa, non si ritenevano sussistenti gli elementi tipici della "impresa mafiosa", ovvero la correlazione specifica e concreta tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio, l'asservimento, cioè, dell'attività d'impresa al controllo della consorteria, con la condivisione di progetti e dinamiche e la conseguente commistione di attività lecita ed illecita, così che l'impresa diventasse strumento operativo del gruppo criminale dato che nessun asservimento delle imprese del ricorrente all'associazione mafiosa sarebbe stato accertato, essendosi la collaborazione limitata alla segnalazione di possibili vittime di estorsione ed all'esazione delle relative "tangenti" ed avendo, anzi, il difeso agito sempre in autonomia da "cosa nostra", addirittura al punto da suscitare il risentimento e le reazioni di uno dei capi-cosca.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nozione di “impresa mafiosa” va estesa anche alle attività imprenditoriali esercitate non da una “testa di paglia”, bensì dall’effettivo titolare, e che non si giovano direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, ma che, ciò nonostante, traggano dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi nel relativo svolgimento, giacché, in tal caso, l’impresa funge da strumento per il perseguimento dei fini delittuosi dell’associazione mafiosa, operando al contempo nell’interesse del sodalizio (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021).

Pertanto, proprio alla luce di tale criterio ermeneutico, considerando non la semplice contiguità del ricorrente a “cosa nostra”, bensì la sua intraneità, accertata con sentenza irrevocabile e proprio in ragione dei servigi da lui apportati al sodalizio nel controllo del settore dell’edilizia, la sovrapposizione d’interessi con l’associazione mafiosa risultava essere, per il Supremo Consesso, nitida.