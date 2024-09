Corte di giustizia e Tribunale UE, dal 1º settembre operative le modifiche alle norme procedurali

La Corte di giustizia e il Tribunale UE hanno emendato i rispettivi regolamenti procedurali per attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia UE decise dal Parlamento e dal Consiglio UE. Le nuove norme innovano e semplificano i procedimenti dinanzi ai due organi giurisdizionali.

1. Attuazione delle modifiche dello Statuto Della CGUE



Alcune novità normative mirano ad attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia UE. Si tratta, in particolare, di quelle disposizioni imprescindibili per consentire il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, operative dal 1º ottobre 2024. Le nuove norme di procedura, entrate in vigore il 1º settembre 2024, nonché le versioni consolidate dello Statuto e dei regolamenti di procedura delle due autorità giurisdizionali, sono accessibili sul website istituzionale della Curia UE, nelle rubriche Corte/Il procedimento e Tribunale/Il procedimento.