La Corte Costituzionale boccia la legge pugliese anti sindaci

1. Cenni sul sistema elettorale regionale e la legge n. 42/2024 della Puglia di approvazione del bilancio 2025



Preliminarmente si osserva che l’art. 122, primo comma, Costituzione prevede che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali, sono disciplinati con legge dalla Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che disciplina anche la durata degli organi elettivi”.

In totale saranno sei le Regioni in cui si svolgeranno le elezioni nel 2025: Campania, Marche, Puglia, Toscana, Val d’Aosta, Veneto. A queste potrebbe aggiungersi la Sardegna la cui presidente è stata dichiarata decaduta dalla Corte di Appello, che tuttavia ha già presentato ricorso giurisdizionale al tribunale civile, già respinto in primo grado.

La legge n. 165/2004, come modificata dalla legge n. 20/2016, stabilisce, poi, i principi fondamentali ai quali deve attenersi la Regione nel disciplinare la materia e riserva allo Stato la definizione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità di componenti di organi costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.

L’art. 4 della citata legge n. 165/2004 prevede che “le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale;

c) divieto del mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne all’accesso alle cariche elettive,

A seguito della riforma costituzionale del 1999, la legge fondamentale prescrive che il presidente della giunta regionale sia eletto direttamente dai cittadini, salvo che la normativa regionale disponga diversamente; in tutte le Regioni a statuto ordinario la votazione si svolge con la formula del turno unico, fatta eccezione per la Toscana che ha introdotto la possibilità di ricorrere al ballottaggio.

La legge n.43 del 23 febbraio 1995, approvata per disciplinare il sistema elettorale delle Regioni a statuto ordinario (c.d. legge Tatarella) prevede inoltre che il consiglio regionale sia eletto contestualmente al presidente mediante un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Quattro quinti dei seggi assembleari sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste presentate nelle diverse province; sono ammessi il voto di preferenza e il voto disgiunto. Le liste che hanno ottenuto una percentuale inferiore al 3% dei voti non ottengono alcun seggio, a meno che non siano collegate con un candidato presidente che abbia superato il 5% dei consensi a livello complessivo.

Un quinto dei seggi è assegnato sulla base di liste regionali (i cosiddetti “listini”) il cui capolista è il candidato alla presidenza. La coalizione più votata fa eleggere in blocco tutti i candidati del proprio listino, con la seguente eccezione: se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto almeno il 50% dei seggi totali, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei seggi riservati al listino, mentre il resto viene distribuito tra le liste di opposizione.

In ogni caso, il presidente eletto ha diritto a una maggioranza stabile in consiglio (clausola di governabilità): se l’insieme delle liste a lui collegate ha superato i due quinti delle preferenze complessive, alla coalizione debbono essere assicurati i tre quinti dei seggi consiliari; in caso contrario la quota scende al 55% degli scranni. Al fine di garantire il conseguimento delle suddette maggioranze, vengono eventualmente creati d’ufficio dei seggi supplementari che incrementino la dotazione originaria del consiglio regionale.

In Puglia dal 2005 i listini sono stati sostituiti da un premio di maggioranza da assegnare alle liste vincitrici nell’ambito del collegio unico regionale. La normativa pugliese ha disposto anche l’introduzione di una soglia di sbarramento unica al 4% a partire dal 2010.

Si rappresenta, altresì, che il Consiglio regionale pugliese, in data 20 dicembre 2024, ha approvato la manovra di Bilancio con 31 voti favorevoli, 14 voti contrari ed un astenuto (legge n. 42/ 2024).

Il via libera alla manovra è giunto in piena notte dopo una discussione durata oltre 11 ore per i 140 articoli del disegno di legge e dei circa 200 emendamenti presentati e prevede un bilancio di 10,7 miliardi di euro, di cui 9 destinati alla sanità.

Si rileva anche che, mediante voto segreto, con 31 a favore e 12 contrari, è stato approvato l’emendamento proposto dai consiglieri Scalera e Pagliaro, entrambi de ‘La Puglia Domani’ che prevede per le dimissioni dalla carica di sindaco, il termine di 180 giorni dal compimento del quinquennio, ai fini della candidatura alle elezioni al Consiglio regionale, mentre prima tale termine era di un mese.

Tale sbarramento risponderebbe a esigenze ritenute di natura “conservativa” da parte dei consiglieri uscenti che secondo alcuni osservatori temerebbero la concorrenza dei primi cittadini per la competizione elettorale. E ciò a maggior ragione nella prospettiva che l’ex Sindaco di Bari ed europarlamentare Antonio De Caro, ove accettasse la candidatura a presidente, possa coinvolgere la squadra degli Amministratori compattata durante la sua presidenza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

L’Associazione dei primi cittadini pugliesi ha chiesto, infatti, la revoca della norma denunciando “una penalizzazione per i Sindaci e una limitazione della libertà di scelta degli elettori”.

Anche alcuni Sindaci pugliesi hanno definito la legge offensiva per il lavoro che quotidianamente svolgono in favore delle proprie collettività. A loro avviso, l’emendamento approvato con votazione segreta avrebbe l’esclusivo fine di eliminare una temibile concorrenza.

Una norma analoga nello scorso novembre era stata approvata anche dalla Regione Campania, su proposta dello stesso PD che in Puglia – almeno a livello di partito – l’avversa.

Restano però alcuni problemi interpretativi il più importante dei quali riguarda la data delle elezioni: come si fa a stabilirla in maniera preventiva? In fatti la citata legge regionale n. 2/2005 ha risolto numerosi problemi tecnici che oggi potrebbero ripresentarsi.

Come precisato dalla Corte costituzionale nel comunicato stampa del 25 giugno 2025, la disposizione ha innovato la disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della Regione e a Consigliere regionale, che riguardano anche i Sindaci dei Comuni della Regione. Secondo la disciplina precedente, i Sindaci potevano rimuovere le cause di ineleggibilità dimettendosi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, cioè non oltre trenta giorni prima della data delle elezioni regionale. La disciplina dichiarata incostituzionale ha previsto, invece, che le dimissioni abbiano luogo non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza fisiologica del consiglio regionale, pari a cinque anni dalla data delle elezioni, o non oltre sette giorni dalla data di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio

Sulla base di tali presupposti, in data 28 febbraio 2025, il Consiglio dei ministri, ha impugnato la citata legge di bilancio della Regione Puglia.

A parere del governo, gli articoli ritenuti incostituzionali sarebbero sette, tra i quali il 219, che disciplina appunto le modalità di candidatura dei sindaci alle prossime elezioni regionali, disponendo che i primi cittadini “cessino dalla carica per dimissioni entro 180 giorni prima dello scadere del quinquennio”, ovvero sei mesi prima delle elezioni.

In particolare, la norma violerebbe l’articolo 122 della Costituzione e, in particolare, i “principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto creano una situazione di disparità” prevedendo “un termine molto anticipato” rispetto a quello di presentazione delle candidature (30 giorni prima della votazione) che potrebbe avere ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale”. Inoltre imporrebbe al Sindaco interessato alla candidatura regionale di “rinunciare a detto ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata”. Quindi comporterebbe “una limitazione dell’esercizio del diritto di elettorato passivo, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del Sindaco”. “La normativa regionale censurata, in conclusione – si legge ancora – non opera un equo bilanciamento tra interessi dei Sindaci di arrivare alla naturale scadenza del mandato, assicurando la continuità amministrativa degli enti stessi e delle comunità locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti dell’ultima consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura”.

Successivamente, in data 1° aprile 2025, la giunta regionale pugliese ha approvato una delibera con la quale si sostiene che non sussistano ragioni per resistere dinanzi alla Corte costituzionale all’impugnazione dell’art. 219 della L.R. n. 42/2024.

La disamina tecnica dell’Avvocatura e l’istruttoria condotta dagli Uffici competenti hanno infatti evidenziato l’irragionevolezza della norma introdotta dal Consiglio regionale che limita in maniera sproporzionata il diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost., con non secondarie ripercussioni sulla stabilità e sulla durata del governo dei territori locali.