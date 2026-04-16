La sentenza n. 51/2026 della Corte costituzionale segna un passaggio rilevante nel diritto dei beni culturali, intervenendo su uno snodo tecnico ma cruciale: la soglia economica di 13.500 euro per le opere d’arte. Il giudizio, nato da una controversia sulla riesportazione di un dipinto, si trasforma in una revisione sistemica del rapporto tra tutela pubblica e libertà di circolazione delle opere d’arte. La Corte, pur confermando l’impianto generale del Codice, introduce una correzione significativa che incide direttamente sulle dinamiche del mercato e sulle strategie difensive degli operatori. Per approfondire, abbiamo organizzato il corso di formazione “Diritto dell’arte – Autenticità, valore e conflitto nel mercato contemporaneo”.

Corte costituzionale – sentenza n. 51 dep. 14-04-2026 diritto-arte.pdf 99 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il valore come criterio giuridico: una soglia che fa sistema

Al centro della decisione vi è il ruolo della soglia dei 13.500 euro, che nel Codice dei beni culturali distingue tra regime autorizzatorio e regime semplificato per l’esportazione. Tale distinzione non è isolata: da essa dipendono anche istituti ulteriori, come l’acquisto coattivo e la certificazione di ingresso.

La Corte riconosce che il valore economico è un criterio tecnico-amministrativo utile per semplificare i procedimenti e selezionare i casi più rilevanti per l’interesse pubblico. Tuttavia, evidenzia implicitamente il limite di questo parametro: il prezzo non sempre riflette il reale valore culturale di un bene. Ne emerge un sistema in cui la soglia opera come filtro procedurale, ma non può diventare criterio assoluto di tutela.

2. Acquisto coattivo: legittimo il limite sopra soglia

Uno dei punti più rilevanti riguarda la conferma della legittimità costituzionale della disciplina dell’acquisto coattivo. La Corte respinge le censure e chiarisce la natura di questo istituto: una forma peculiare di espropriazione, esercitabile solo in presenza di una richiesta di esportazione e limitata ai beni sopra soglia.

Il ragionamento è fondato sul bilanciamento tra interessi contrapposti. L’acquisto coattivo incide in modo significativo sul diritto di proprietà e, per questo, il legislatore può legittimamente limitarne l’ambito applicativo. Inoltre, la tutela del patrimonio culturale non risulta compromessa, poiché restano disponibili altri strumenti, come il vincolo culturale e l’espropriazione ordinaria.

Dal punto di vista operativo, la decisione rafforza la certezza del quadro normativo: per i beni sotto soglia, l’acquisizione coattiva non è praticabile, ma la tutela pubblica resta comunque garantita attraverso strumenti meno invasivi.

3. La svolta: incostituzionale il divieto di certificazione

La vera innovazione della sentenza riguarda la certificazione di ingresso per i beni temporaneamente importati. La Corte dichiara incostituzionale l’esclusione dei beni sotto soglia da questo regime, ritenendola irragionevole e lesiva della libertà economica.

La certificazione ha una funzione essenziale: consente la riesportazione semplificata e sottrae temporaneamente il bene alla disciplina italiana, applicando quella del paese di provenienza. Negare questo strumento proprio ai beni di minor valore – che sono quelli più frequentemente oggetto di scambi – crea una disparità ingiustificata e ostacola il mercato.

La decisione introduce quindi un’estensione generalizzata della certificazione, includendo sia i beni sotto soglia sia le opere recenti. Si tratta di una pronuncia additiva che modifica l’equilibrio del sistema, rafforzando la dimensione internazionale della circolazione artistica.

4. Beni in transito vs beni stabili: una distinzione chiave

Un contributo importante della sentenza è la chiarificazione della distinzione tra beni “in transito” e beni “stabilmente presenti” nel territorio nazionale. I primi sono destinati a rientrare nel paese di origine e, per questo, beneficiano di un regime derogatorio; i secondi sono pienamente soggetti alla disciplina di tutela italiana.

La certificazione di ingresso diventa così lo strumento che segna il confine tra questi due regimi. La sua estensione ai beni sotto soglia rafforza la coerenza del sistema e riduce il rischio di interventi pubblici su opere che non hanno un legame stabile con il territorio.

5. Impatti pratici: contenzioso, mercato e amministrazione

Le ricadute della sentenza sono immediate. Per gli avvocati, si apre una nuova linea difensiva nei contenziosi relativi alla circolazione internazionale: la mancata certificazione di beni sotto soglia diventa motivo di illegittimità. Per gli operatori del mercato dell’arte, aumenta la certezza giuridica nelle operazioni transfrontaliere.

Per la pubblica amministrazione, invece, la decisione comporta un ampliamento degli obblighi: la certificazione dovrà essere rilasciata anche in casi prima esclusi, con una conseguente riduzione degli spazi di discrezionalità.

6. Conclusioni: verso un equilibrio tra tutela e mercato

La sentenza n. 51/2026 non stravolge il sistema, ma lo riequilibra. Da un lato, conferma la legittimità delle scelte legislative volte a contenere l’intervento pubblico più invasivo; dall’altro, corregge una rigidità che penalizzava ingiustificatamente la circolazione delle opere.

Il risultato è un modello più coerente con la dimensione internazionale del mercato dell’arte e con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza. Un intervento puntuale, ma destinato ad avere effetti significativi nella pratica applicativa.

Formazione per professionisti

“Diritto dell’arte – Autenticità, valore e conflitto nel mercato contemporaneo”

Il mercato dell’arte è un sistema fragile, fondato su attribuzioni, perizie, archivi, fiducia e reputazione.

Quando anche uno solo di questi elementi vacilla, l’opera può perdere valore, diventare invendibile o generare contenziosi complessi.

L’incontro, realizzato in collaborazione con lo Studio Canella Camaiora, affronta in chiave pratica e concreta i principali rischi giuridici del mercato dell’arte, partendo da casi reali: falsi, errori di attribuzione, mancato rilascio di autentiche, responsabilità di gallerie, case d’asta, periti, restauratori e archivi d’artista.

Attraverso esempi concreti e domande tipiche degli operatori, verranno analizzati:

– il concetto di valore (artistico, economico e giuridico)

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Un incontro unico, pensato per avvocati e professionisti della cultura, che vogliono comprendere come e quando il diritto interviene nel momento in cui l’arte entra nella sfera del rischio.

Obiettivi del corso

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