Il presente contributo analizza il complesso e talvolta conflittuale rapporto tra la tutela del segreto di Stato e l’esercizio della funzione giurisdizionale in Italia. Attraverso una disamina della Legge n. 124/2007, l’articolo esplora i meccanismi di tutela delle informazioni classificate e le sfide che si presentano quando la segretezza incrocia la necessità dell’accertamento penale. La trattazione si concentra in particolare sull’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale, con un focus critico sul caso Abu Omar e le sentenze n. 40/2012 e n. 24/2014. Tali pronunce, pur avendo risolto un grave conflitto di attribuzione tra il potere esecutivo e quello giudiziario, hanno lasciato aperti interrogativi sul bilanciamento tra la sicurezza nazionale e l’obbligatorietà dell’azione penale. L’obiettivo è quello di evidenziare le criticità del sistema attuale e di riflettere su possibili prospettive future per un più efficace contemperamento dei due interessi in gioco. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. La difficile coesistenza tra poteri dello Stato

Il rapporto tra la tutela della sicurezza nazionale e il dovere di accertare la verità processuale è uno dei nodi più complessi del diritto contemporaneo. L’ordinamento giuridico italiano, nel tentativo di bilanciare questi due interessi di rango costituzionale, ha previsto un meccanismo di tutela amministrativa delle informazioni classificate e del segreto di Stato. Tale meccanismo, tuttavia, ha spesso generato attriti tra il potere esecutivo, responsabile della sicurezza, e il potere giudiziario, garante della giustizia. In questo scenario, la Corte costituzionale ha assunto un ruolo cruciale come arbitro finale nei conflitti di attribuzione, cercando di definire i limiti entro i quali la segretezza può operare senza ostacolare l’esercizio della giurisdizione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il quadro normativo: tra Nulla Osta di Segretezza e segreto di Stato

Il sistema di tutela del segreto è disciplinato principalmente dalla Legge n. 124 del 3 agosto 2007, che ha ridisegnato l’assetto dei servizi di informazione e ha disciplinato in modo più preciso il segreto di Stato. Il testo normativo distingue tra le classifiche di segretezza (Riservato, Riservatissimo, Segreto e Segretissimo), gestite tramite il Nulla Osta di Segretezza (NOS), e il segreto di Stato, che rappresenta il massimo livello di tutela.

Mentre il NOS è un’abilitazione di sicurezza che certifica l’affidabilità di un soggetto ad accedere a informazioni classificate, il segreto di Stato è apposto su informazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere gli interessi fondamentali della Repubblica. La legge 124/2007 ha stabilito che il segreto di Stato non può essere apposto per coprire reati, con una sola eccezione: i fatti eversivi dell’ordine costituzionale. Questa previsione, tuttavia, ha lasciato aperti numerosi interrogativi sull’effettiva applicazione del principio.

La disciplina del segreto di Stato in Italia si fonda su un quadro normativo preciso, delineato principalmente dalla Legge n. 124 del 3 agosto 2007, che ha ridisegnato l’assetto dei servizi di informazione e ha disciplinato in modo più preciso il segreto di Stato.

Il segreto di Stato rappresenta il massimo livello di tutela e può essere apposto solo dal Presidente del Consiglio dei ministri. A differenza delle altre classifiche, il segreto di Stato ha un’incidenza diretta sul processo penale. L’art. 39 della Legge 124/2007 stabilisce che il segreto di Stato non può essere apposto per coprire reati, con una sola eccezione: i reati diretti a eversione dell’ordine costituzionale, un’eccezione che ha suscitato ampi dibattiti dottrinali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) n. 5 del 6 novembre 2015 funge da regolamento di attuazione, definendo in dettaglio le procedure per il rilascio del NOS e le norme per la sua gestione.

3. L’analisi giurisprudenziale: il caso Abu Omar e il conflitto tra poteri

Il caso del rapimento del cittadino egiziano Abu Omar, avvenuto a Milano nel 2003, rappresenta il banco di prova più significativo di questo conflitto. Nel corso delle indagini della Procura di Milano, l’autorità giudiziaria richiese l’accesso a documenti e informazioni riguardanti le attività dei servizi segreti italiani. Il governo, attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, oppose il segreto di Stato, impedendo ai magistrati di utilizzare tali elementi come prova.

Il conflitto si protrasse per anni, coinvolgendo la Corte di cassazione e, in ultima istanza, la Corte costituzionale, chiamata a dirimere un conflitto di attribuzione tra il potere giudiziario e quello esecutivo. Le sentenze hanno evidenziato la rigidità del sistema italiano, che, pur prevedendo un meccanismo di controllo giurisdizionale, non ha concesso ai magistrati la possibilità di accedere a informazioni fondamentali per il processo. Si veda: Sentenza n. 40 del 2012: La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità del segreto di Stato opposto dal governo, affermando che la tutela della sicurezza nazionale rientra nella sfera di attribuzioni dell’Esecutivo. La Corte ha ribadito che il potere giudiziario non può superare tale vincolo, anche se le informazioni fossero ritenute essenziali per l’accertamento di un reato.

Sentenza n. 24 del 2014: In un’ulteriore pronuncia sul caso, la Corte ha confermato la validità dell’opposizione del segreto. Sebbene abbia ribadito il ruolo di arbitro nei conflitti tra i poteri dello Stato, la sentenza ha sollevato un dibattito acceso sulla possibilità che il segreto, in casi specifici, possa ostacolare l’accertamento di fatti gravemente lesivi dei diritti individuali. Il “caso Abu Omar”, per la sua portata mediatica e le sue implicazioni, ha rappresentato il banco di prova più significativo per il sistema di tutela del segreto di Stato in Italia. Nel corso delle indagini, la Procura di Milano si è imbattuta in documenti e testimonianze che coinvolgevano membri dei servizi segreti italiani. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato un’opposizione, sostenendo che le informazioni erano coperte da segreto di Stato. La Procura ha sollevato un conflitto di attribuzione, ritenendo che il segreto non potesse coprire attività criminali.

4. Riflessioni su un equilibrio precario

Il caso Abu Omar ha messo in luce la fragilità dell’equilibrio tra la tutela del segreto e l’obbligatorietà dell’azione penale. Se da un lato è innegabile la necessità di proteggere gli interessi vitali dello Stato, dall’altro non si può ignorare il rischio che la segretezza diventi uno scudo per l’impunità.

Le pronunce della Corte costituzionale, pur avendo risolto il conflitto di attribuzione, non hanno pienamente dissipato i dubbi sull’effettiva prevalenza del diritto alla giustizia in un contesto di informazioni classificate. La sfida per il futuro sarà quella di affinare ulteriormente gli strumenti normativi e giurisprudenziali per garantire che il segreto di Stato non si trasformi in uno strumento di auto-tutela del potere, ma rimanga un’eccezione legittima e proporzionata a tutela della sicurezza nazionale.

5. Analisi critica e prospettive future

Nonostante gli sforzi della Corte costituzionale, il dibattito rimane aperto. Le sentenze sul caso Abu Omar sono state criticate per aver potenzialmente creato una “zona grigia” dove il segreto di Stato potrebbe ancora limitare l’obbligatorietà dell’azione penale.

Il sistema attuale, sebbene preveda il controllo della Corte, può rallentare o persino bloccare inchieste importanti. Inoltre, il principio che il segreto non può coprire reati sembra non essere sempre applicabile in modo chiaro e inequivocabile. Questo lascia un’incertezza che mina la fiducia nel sistema giudiziario. La sfida per il futuro è trovare un’alternativa più efficace. Si potrebbe pensare a meccanismi di “filtraggio” delle informazioni segrete che permettano ai magistrati di accedere a quelle rilevanti per i reati, senza compromettere la sicurezza dello Stato. È un delicato bilanciamento che richiede una riflessione profonda e, forse, una nuova riforma.

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