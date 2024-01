Convocazione assemblea in abitazione o studio legale in condominio

È possibile convocare l’assemblea nell’abitazione di un condominio o nello studio legale dell’avvocato del condominio?



1. Premessa

Secondo l’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, l’avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

Se il regolamento di condominio non stabilisce nulla a riguardo, il luogo in cui l’assemblea deve riunirsi viene stabilito, di volta in volta, dall’amministratore. È lui infatti che compila e spedisce gli avvisi di convocazione, definendo giorno, ora e locali della riunione.

Si deve notare che se l’assemblea si svolge in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione, il condomino che cade in errore e non partecipa alla riunione deve essere considerato, a tutti gli effetti, non convocato: in tal caso può impugnare la delibera che è annullabile.

Problemi possono sorgere anche se il luogo dell’assemblea scelto non è idoneo. In altre parole si deve considerare il problema dell’eventuale invalidità della delibera assembleare in relazione a considerazioni di “opportunità” sulla scelta del luogo della riunione, considerazioni che l’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, non contempla.

2. Convocazione dell’assemblea nell’abitazione di un condominio

L’amministratore ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna; tale potere discrezionale incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condominio; si deve poi tenere conto di un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle discussioni (Trib. Imperia, 20 marzo 2000). Alla luce di quanto sopra non è possibile convocare la riunione presso l’abitazione di un condomino in conflitto con altri partecipanti al condominio; tale situazione renderebbe estremamente difficile ogni incontro, ma soprattutto minerebbe l’ordine e la libertà di discussione. Di conseguenza quando non vi sono i presupposti di serenità ambientale, per partecipare all’assemblea condominiale è opportuno convocarla in altro luogo per non rendere viziata la delibera condominiale (App. Firenze, 6 settembre 2005, n. 1249: nel caso di specie la convocazione dell’assemblea presso l’abitazione di uno dei litiganti era illegittima a causa dell’asprezza della lite che, da anni, divideva le parti, formalizzata in numerosi procedimenti giudiziari, non potendosi quindi affermare che tale luogo fosse “idoneo, per ragioni morali, a consentire la presenza di tutti i condomini ed il normale svolgimento della discussione). Al contrario si è affermato che la sede di un partito politico, purché sufficientemente ampia, costituisce di per sé un luogo idoneo ad ospitare un’assemblea di condominio, qualora ad essa abbiano accesso, durante lo svolgimento dell’assemblea, soltanto i condomini che a questa devono partecipare (non potendosi, peraltro, pensare a pregiudiziali politiche nella trattazione di semplici affari amministrativi: Cass. civ., 26/06/1958, n. 2284).