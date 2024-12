La Consulenza Tecnica nel processo civile – Scheda di Diritto

La CTU è uno strumento processuale disciplinato dal Codice di Procedura Civile (artt. 61-64 e 191-201) e viene utilizzata quando la natura della controversia richiede conoscenze specifiche che esulano dal campo giuridico. Ad esempio, in un caso di responsabilità medica, il giudice può nominare un consulente per valutare se il comportamento del medico sia stato conforme alle linee guida sanitarie.

La nomina del CTU avviene tramite un’ordinanza del giudice, che individua un professionista iscritto in appositi albi predisposti presso i tribunali. Una volta nominato, il consulente tecnico presta giuramento, dichiarando di adempiere con obiettività e diligenza al proprio incarico. L’ordinanza di nomina specifica i quesiti a cui il CTU deve rispondere, ovvero le questioni tecniche su cui è chiamato a fornire il proprio parere. È importante sottolineare che la consulenza del CTU non sostituisce la funzione decisoria del giudice, ma lo aiuta a comprendere meglio aspetti complessi della controversia.

Dopo aver ricevuto l’incarico, il CTU organizza le operazioni tecniche, che possono includere sopralluoghi, analisi di documenti o esami di persone. Durante queste attività, il consulente deve rispettare il principio del contraddittorio, permettendo alle parti e ai loro consulenti tecnici di partecipare e formulare osservazioni. Al termine delle operazioni, il CTU redige una relazione tecnica, che viene depositata in tribunale. Questo documento risponde ai quesiti posti dal giudice e fornisce una base tecnica per la decisione.

Un elemento cardine della consulenza tecnica è il rispetto del contraddittorio . Il CTU, durante le operazioni tecniche, deve assicurare la partecipazione attiva dei CTP, garantendo che tutte le parti abbiano l’opportunità di presentare osservazioni e proporre approfondimenti. Questo dialogo tra i consulenti contribuisce a rendere il processo più trasparente e bilanciato. Il giudice, nel valutare il caso, non è vincolato né dalle conclusioni del CTU né da quelle del CTP. Tuttavia, le consulenze tecniche rappresentano un elemento di grande rilevanza, soprattutto quando riguardano questioni complesse. Le osservazioni del CTP possono essere decisive per mettere in luce eventuali lacune o errori nella relazione del CTU.

9. Criticità e sviluppi giurisprudenziali



La consulenza tecnica non è esente da criticità. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il giudice non può delegare interamente al CTU la soluzione della controversia, poiché ciò violerebbe il principio dell’autonomia della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Unite, n. 30392/2018).

Inoltre, il contraddittorio non sempre è rispettato in modo rigoroso. Ad esempio, se il CTU non coinvolge adeguatamente i CTP durante le operazioni peritali, le parti possono eccepire la nullità della consulenza.