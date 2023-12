Consiglio dell’Ordine degli Avvocati pubblica lista udienze con dati degli imputati: violazione privacy

1. I fatti



Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che un Consiglio dell’Ordine degli avvocati aveva pubblicato sul proprio sito web istituzionale i c.d “statini” di rinvio delle udienze penali presso il locale tribunale, all’interno dei quali erano indicati i nominativi del reclamante e della moglie (oltre a quelli di altri soggetti imputati nei procedimenti penali cui si riferivano le udienze indicate nei suddetti statini). Inoltre, aggiungeva il reclamante, che a seguito di una ricerca circa i due suddetti nominativi sul motore di ricerca google era possibile rinvenire e scaricare i suddetti statini nonché acquisire informazioni in ordine alle udienze dei loro procedimenti penali: detti statini non risultavano in alcun modo anonimizzati.

In secondo luogo, il reclamante sosteneva di aver informato il Consiglio dell’Ordine circa i fatti di cui sopra e che quest’ultimo gli aveva comunicato di aver rimosso il documento in questione dal proprio sito web, ma che tuttavia era possibile comunque rinvenire detto documento dal motore di ricerca di google e che comunque vi erano altri documenti di tal genere sulla rete.

Infine, il reclamante lamentava di subire un danno concreto ai propri diritti a causa della diffusione dei propri dati giudiziari, in quanto non aveva potuto prendere in locazione un immobile su Roma in quanto l’agenzia immobiliare gli aveva riferito che il proprietario si era rifiutato di locare l’immobile a dei pregiudicati ed inoltre in quanto stava pensando di dare le dimissioni al lavoro a causa del peggioramento della propria reputazione sul web.

In considerazione del reclamo presentato, il Garante inviava una richiesta di chiarimenti al Consiglio dell’Ordine chiedendo, alla luce del principio di minimizzazione dei dati personali e in generale dei principi di trattamento dei dati giudiziari, quali fossero le finalità e le modalità del trattamento dati in questione, il contenuto degli statini e se gli stessi fossero stati anonimizzati nonché le misure tecniche-organizzative che il Consiglio aveva adottato per garantire il rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali del reclamante e della moglie.

Inoltre, il Garante inviava la segnalazione del reclamante anche al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia e al Tribunale cui si riferivano gli statini in questione.

Il Tribunale rispondeva alla comunicazione del Garante, affermando che si era trattato di un mero errore da parte del soggetto che si era occupato della pubblicazione degli statini sul sito web del Tribunale e che tale evento aveva offerto l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti coloro che lavorano all’interno del Tribunale al puntuale rispetto della normativa in materia di privacy.

L’ordine degli avvocati rispondeva alla richiesta del Garante, rappresentando che, a causa dell’emergenza sanitaria si erano limitati gli accessi ai plessi giudiziari da parte dell’avvocatura e pertanto d’intesa con il Tribunale avevano deciso di pubblicare gli statini d’udienza nei siti web per consentire agli avvocati di poter aggiornare le proprie agende professionali leggendo le informazioni dal sito web. In secondo luogo, il Consiglio dell’Ordine riteneva che la condotta non costituisse alcuna violazione, in quanto le udienze sono trattate in forma pubblica e pertanto la pubblicazione dei relativi statini sul portale web del Tribunale e dell’Ordine non poteva ritenersi erronea (anche perché detti documenti da sempre sono affissi nelle porte delle aule di udienza o nelle bacheche affisse nei corridoi dei tribunali).

Preso atto delle osservazioni difensive del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, il Garante riteneva di dover dare avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ordine in quanto riteneva che la diffusione dei dati del reclamante e della moglie fosse avvenuta in assenza di un presupposto che la legittimasse, in quanto non vi era alcuna disposizione di legge o di regolamento che autorizzasse il trattamento di dati giudiziari.

Infine, il Garante dava atto che nelle more del procedimento il reclamante aveva inviato un’altra segnalazione circa un nuovo statino di udienza (relativo alle udienze del 11.07.2022), contenente i nominativi del reclamante, che era stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine.



