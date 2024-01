35° Congresso Nazionale Forense: novità deontologia e procedimento disciplinare

Nei giorni 15 e 16 dicembre 2023 si è celebrata a Roma la sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense. La massima assise dell’Avvocatura ha deliberato la costituzione di un tavolo tecnico, al quale saranno chiamate a partecipare le istituzioni forensi ed il mondo associativo, finalizzato alla riscrittura della Legge Professionale. In tema di deontologia e procedimento disciplinare, l’assemblea ha votato numerose mozioni tese da un lato a modificare alcune norme del CDF e, dall’altro, alla semplificazione del procedimento disciplinare, la cui attuale disciplina ha mostrato – nella pratica – una inadeguata efficacia in termini di speditezza a causa della difficoltà di comporre le sezioni e della superfetazione caratterizzante alcune fasi procedimentali. Sono state poste all’attenzione dell’assemblea, inoltre, mozioni tese ad introdurre nel procedimento disciplinare istituti di tipo penalistico quali il patteggiamento e la riabilitazione. Qui di seguito le mozioni approvate.

1. Proposte di modifica al codice deontologico forense approvate dal Congresso Nazionale Forense



ART. 15 CDF

Con la mozione n. 62 il proponente, in ottica di efficientamento dell’attività dei CDD, ha suggerito l’esclusione della rilevanza disciplinare della violazione degli obblighi formativi, prevedendo la conservazione ai COA dell’attività di controllo ed un termine congruo per sanare la posizione, pena, in mancanza, la sospensione amministrativa sino alla relativa regolarizzazione.

ART. 25 CDF

Con la mozione n. 16 il presentatore ha individuato nel patto di quota lite, attualmente vietato dall’art. 25 CDF, uno strumento utile ad assicurare l’accesso alla giurisdizione ai cittadini privi dei requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato e, tuttavia, non sufficientemente abbienti, potendo essi fare affidamento sulla possibilità di corrispondere all’Avvocato, a titolo di compenso, una quota parte di quanto liquidato in sede giudiziale.