Condominio parziale: conseguenze operative della fattispecie

Approfondimento sul condominio parziale e sulle relative conseguenze operative.



1. Premessa

Per molto tempo la giurisprudenza ha affermato sempre e comunque la comproprietà dei beni, servizi ed impianti, previsti ed elencati dall’art. 1117 c.c. da parte di tutti i partecipanti.

Una sentenza delle Sezioni Unite ha definitivamente abbandonato il principio secondo cui il condominio deve necessariamente avere carattere unitario (Cass. civ., Sez. Un., 07/07/1993, n. 7449).

Si è così cominciato ad affermare che sussiste condominio parziale “ex lege”, in base alla previsione di cui all’art. 1123, comma 3, c.c., ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell’edificio condominiale.

2. Condominio parziale: esempi pratici

Mettiamo il caso che in un caseggiato un impianto fognario sia al servizio di 4 immobili, di cui 3 appartamenti e un locale condominiale. Tale situazione può essere dovuta al fatto che dette unità scaricano tutte sul medesimo discendente che collega, in senso verticale, i wc dei quattro immobili, fino a raggiungere il pozzetto fognario. Se tutte le altre utenze del condominio sono invece collegate ad un impianto fognario autonomo, è possibile affermare che il primo impianto al servizio delle 4 unità immobiliare costituisca un condominio parziale, configurabile “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio (nel nostro caso solo 3 appartamenti e un locale condominiale); in tal caso viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. Allo stesso modo, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), e salvo esame della fattispecie in concreto, ove i condomini del piano terra non sono mai stati allacciati all’impianto di riscaldamento centralizzato, viene meno il presupposto della comproprietà di tale impianto. Una canna fumaria, anche se ricavata in parti comuni dell’edificio, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini se destinata a servire esclusivamente l’appartamento o il locale, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.