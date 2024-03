Caduta sulle scale comuni e risarcimento del condominio

Il condomino caduto sulle scale comuni non può automaticamente pretendere un risarcimento dal condominio.



1. La vicenda

Una condomina conveniva in giudizio un supercondominio per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito a causa di un cedimento di una parte comune. In particolare l’attrice faceva presente che nello scendere le scale comuni e giunta quasi al termine della prima rampa di scale (priva di illuminazione), a causa di un gradino dissestato rovinava al suolo sul lato sinistro e riportava un trauma contusivo alla mano sinistra. Il Tribunale rigettava la domanda.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello.

Il giudice dell’appello evidenziava, innanzitutto, il difetto di prova in ordine alla sussistenza del “fatto generatore” della responsabilità del supercondominio custode e, conseguentemente, riteneva superflua la valutazione non solo degli esiti dell’interrogatorio formale di un condomino, che nulla riferiva in ordine alla dinamica della caduta, ma pure delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che, pur avendo accertato la compatibilità delle lesioni lamentate con caduta, nulla poteva riferire in ordine alle modalità della stessa.

La stessa Corte rigettava la richiesta diretta all’espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio volta a verificare lo stato dei luoghi di causa perché tale verifica nulla avrebbe potuto chiarire in ordine alla dinamica della caduta.

La soccombente ricorreva in cassazione lamentando che i giudici del merito avevano ricondotto la fattispecie nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 c.c., salvo poi erroneamente imputare alla parte danneggiata di non aver fornito dettagli specifici in ordine alla natura del gradino dissestato e, dunque, circa la prova del nesso eziologico tra la res, gradino, e l’evento occorsole. Inoltre evidenziava come la Corte d’Appello non avesse considerato la mancanza e/o insufficienza dell’illuminazione delle scale, ignorando le dichiarazioni dei testi escussi, ritenute erroneamente prive dei requisiti di attendibilità e credibilità. Infine lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

2. Caduta sulle scale comuni e risarcimento del condominio: la soluzione

La Cassazione ha dato ragione al condominio. I giudici supremi hanno messo in rilievo come la Corte d’Appello abbia dato torto alla condomina caduta dalle scale per mancata dimostrazione da parte della stessa attrice del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata (articolo 2051 c.c.). In particolare secondo la Suprema Corte la ricorrente ha cercato di richiedere una rivalutazione dei dati fattuali il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Infatti, ad avviso degli stessi giudici supremi, le censure sollevate dalla ricorrente hanno cercato esclusivamente di accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito (il ricorrente non può però limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione).