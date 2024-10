Condominio e danni da falda acquifera

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Trib. Trieste 27 giugno 2024, n. 612).

Si noti che il condominio è custode e responsabile, in quanto beni comuni, anche del sottosuolo e delle fondamenta dello stabile.

In ogni caso è per legge tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1 n. 4 e 1135 c.c., comma 1 n. 4 c.c., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria inerenti alle parti comuni dell'edificio.

1. Falda acquifera e danni al condomino: la responsabilità del condominio

È stato affermato che il condominiorisponde delle infiltrazioni subite dal fondo di un condomino ed ascrivibili alla falda freatica sottostante l'edificio: in tal caso il danno risarcibile non attiene solo a quello materiale subito del bene immobile, o alla sua mancata/diminuita disponibilità, ma deve comprendere anche il personale disagio subito in conseguenza del fatto dannoso (Cass. civ., sez. VI-2, 06/07/2021 n. 19128). Allo stesso modo il condominio è stato condannato a risarcire il locatario dell'unità immobiliare al piano seminterrato dei danni riportati alla piscina installata nell'appartamento, con la quale svolge attività professionale, riconducibili ad infiltrazioni provenienti dal sottosuolo (Trib. Pisa 19 ottobre 2023 n. 1288). Più recentemente il condominio è stato condannato ad eseguire i lavori necessari a regimentare le acque di una falda acquifera ed a risarcire un condomino proprietario di un appartamento nel piano seminterrato di un caseggiato. All'atto del sopralluogo, il consulente incaricato non ha trovato segni di degrado delle finiture e dei rivestimenti esterni ed interni dell'appartamento in quanto erano state condotte recenti opere di risanamento a seguito dell'ultima infiltrazione di acque dal sottosuolo. Per individuare le cause delle infiltrazioni lo stesso tecnico ha fatto riferimento alla documentazione depositata, dalla quale è emerso che la presenza della falda superficiale e le conseguenze sulle unità abitative di piano seminterrato erano state già esaminate dall'assemblea diversi anni prima. Data quindi per accertata la presenza della falda acquifera anche a livello superficiale ed al fine di avere elementi certi sulla sua oscillazione nel tempo, con l'ausilio di un geologo, il CTU ha proceduto a specifiche indagini che hanno confermato l'interferenza tra il bacino di accumulo della falda ed il complesso edilizio. In particolare è emerso che il complesso è stato realizzato in una zona con presenza costante della falda acquifera. Le infiltrazioni lamentate da parte del condominio sono risultate imputabili alla presenza della falda superficiale ed all'inadeguatezza della soluzione adottata per regimentarla. Infatti il sistema di drenaggio delle acque sotterranee non è risultato sufficientemente dimensionato e la collocazione di apparecchi di sollevamento puntuali (pompe) ha garantito solo l'espulsione localizzato delle acque nell'intorno della pompa, risultando insufficiente oltre che soggetto a deterioramento ed usura ed a potenziale arresto per mancanza di alimentazione elettrica. Il Tribunale ha ritenuto le considerazioni del tecnico incaricato immuni da vizi di natura logica (Trib. Sulmona 30 agosto 2024 n. 193).

