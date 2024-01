Condominio e collocazione dei bidoni della raccolta differenziata

Non vi è dubbio che i bidoni per la raccolta differenziata non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.

I regolamenti dei Comuni prevedono che i contenitori dei rifiuti devono essere conservati all’interno delle proprietà condominiali e presentati in strada solo nei giorni e negli orari prestabiliti per la raccolta differenziata. Se questa regola non viene rispettata, i condomini possono essere sanzionati.

Secondo una decisione di merito la collocazione dei bidoni per la “differenziata” nel cortile comune, costituisce “una razionale variazione delle modalità di uso di una parte comune”, resa necessaria da prescrizioni amministrative del Comune, funzionali alla salvaguardia della sicurezza dell’edificio (App. Palermo, 9 aprile 2021, n. 540). L’obbligo di collocarli in area condominiale non viene meno se le aree comuni sono destinate già da tempo ad un determinato uso (parcheggio, deposito attrezzi giardiniere, parco gioco bambini.



1. Chi decide la collocazione dei bidoni in condominio?

L’assemblea è l’organo titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed alla destinazione d’uso dei beni posti al servizio della collettività condominiale. Ne consegue che la decisione sulla collocazione dei contenitori deve essere presa dall’assemblea condominiale con apposita delibera, la quale può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile (in caso di inerzia della collettività condominiale una decisione in merito al “problema collocazione”, può essere assunta, in via provvisoria, da parte dell’amministratore di condominio).

2. Il luogo dove collocare i bidoni

Il condominio non può certo sottrarsi all’obbligo di collocare all’interno dei propri spazi comuni i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e esporli alle ore stabilite. In altre parole non è possibile accampare scuse per evitare il posizionamento dei contenitori negli spazi pertinenziali dell’edificio, quali la difficoltà degli spazi di manovra in caso di parcheggio, l’eventuale disagio di carattere igienico ed olfattivo nei periodi estivi, perché i bidoni della differenziata hanno la precedenza su tutte le questioni, compresi i patti condominiali stabiliti durante le assemblee.

Se il condominio non dispone proprio di spazio sufficiente all’interno dell’area condominiale per posizionare i carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani l’assemblea potrebbe decidere di spostarli su suolo pubblico adiacente alle parti comuni. È necessario considerare però che i condomini, per poter mantenere in modo permanente i bidoni carrellati in area pubblica, devono ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale dietro pagamento della relativa TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche).