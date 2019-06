Concorso magistratura 2019: domani iniziano le prove scritte

Concorso magistratura: domani la prima prova scritta

Iniziano domani le prove scritte del concorso in magistratura.

Non si conosce la materia che verrà affrontata per prima: infatti, oltre al sorteggio della traccia, la commissione sorteggia altresì la materia da trattare nelle diverse giornate. I candidati hanno a disposizione 8 ore di tempo a partire dalla dettatura della traccia, per svolgere il tema con l’ausilio dei soli codici nudi. Infatti, a differenza dell’esame da avvocato, il concorso in magistratura non permette l’utilizzo dei codici commentati.

Le prove si terranno alla Fiera di Roma e i candidati dovranno recarsi in Via Portuense, alle ore 8.

Tre temi in diritto civile, penale e amministrativo

Le prove scritte consistono nella redazione di temi in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, nei quali gli aspiranti magistrati dovranno indicare normativa, dottrina e giurisprudenza rilevanti per l’argomento oggetto di traccia.

