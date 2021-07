Concorso magistratura 2021: avviso ai candidati sulle prove scritte

Il Ministero della Giustizia con un avviso del 5 luglio 2021 comunica ai partecipanti del concorso 2021 per 310 posti per magistrato ordinario, le sedi delle prove scritte e fornisce ulteriori indicazioni sull’accesso alle sedi di esame. Dal 12 luglio al 16 luglio nelle diverse sedi inizierà la consegna dei codici e sarà necessario avere anche il certificato vaccinale per accedere alle prove concorsuali.

Sedi prove scritte

Le prove scritte del concorso indetto con D.M. 29 ottobre 2019, saranno espletate su sei sedi:

BARI : PUGLIA BOLOGNA: EMILIA ROMAGNA – CAMPANIA – BASILICATA MILANO: LOMBARDIA – SICILIA RIMINI: FRIULI VENEZIA GIULIA – VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – ABRUZZO -MOLISE – MARCHE E PROVINCIA DI RIMINI ROMA: LAZIO – CALABRIA TORINO: PIEMONTE – VALLE D’AOSTA – LIGUIRIA – TOSCANA – UMBRIA – SARDEGNA

I candidati sono distribuiti secondo la residenza dichiarata al momento della domanda o dichiarata entro il 30 aprile 2021.

>> Clicca QUI per conoscere date, sedi, orari delle prove divisi in base al proprio cognome e alla residenza.

Consegna dei codici e certificato vaccinale

La consegna dei codici nelle varie sedi concorsuali inizierà il 12 luglio 2021 come da diario pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2021.

Si ricorda di portare il certificato vaccinale, se già fatte entrambe le dosi o anche una sola, nei 15 giorni precedenti gli accessi alle sedi concorsuali e dunque:

entro il 28 giugno per il 12 luglio

29 giugno per il 13 luglio

30 giugno per il 14 luglio

1 luglio per il 15 luglio

2 luglio per 16 luglio

In alternativa va esibito il certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso alla sede concorsuale, secondo le indicazioni specificate dall’art. 2, n 5, del Decreto Ministeriale 29 aprile 2021

Ad ogni accesso alle sedi concorsuali occorre inoltre presentare autocertificazione ai sensi dell’art. 2 n. 6 del D.M. 29 aprile 2021 compilando il modulo scaricabile al link sottostante:

►AUTODICHIARAZIONE COVID 19 (pdf, 113 Kb)

Leggi anche:

Ricordiamo che

Per la Consultazione dei codici, la Commissione, in applicazione dell’art. 11, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n 44, precisa che saranno esclusi dalla consultazione durante le prove scritte:

– i codici illustrati,

– i codici annotati,

– i codici esplicati e/o commentati con dottrina e/o giurisprudenza che non sia costituita da meri riferimenti ai dispositivi delle pronunce della Corte Costituzionale,

– i codici che recano indici che suggeriscono percorsi argomentativi.

Non sono ammesse stampe private e fotocopie di testi normativi.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA