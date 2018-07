Concorso Inps 967 funzionari, pubblicate le date della preselettiva

Concorso Inps 967 funzionari, diario prova preselettiva

Versione PDF del documento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 52 del 3 luglio 2018 – il Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps.

Si sovviene che l’indicazione della sede e della data di svolgimento della preselettiva, era stata rinviata, mediante avviso Inps del 5 giugno 2018 (data originariamente prevista), proprio al 3 luglio 2018.

Con il presente Provvedimento, l’Inps informa che i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva presso la Nuova Fiera di Roma, in Via A. Gustave Eiffel (traversa Via Portuense), Ingresso Nord – Roma, nel giorno e nell’ora di seguito specificati, corrispondenti alle iniziali del cognome. Ecco il calendario della prova:

– Il 30 luglio 2018 alle ore 8:30, da Abagnale Concetta a Briganti Andrea.

– Il 30 luglio 2018 alle ore 14:30, da Briganti Davide a Cirillo Maria Ersilia.

– Il 31 luglio 2018 alle ore 8:30, da Cirillo Oreste a Di Campli Nico.

– Il 31 luglio 2018 alle ore 14:30, da Di Candia Agata a Gabbana Riccardo.

– Il primo agosto 2018 alle ore 8:30, da Gabbas Maria Francesca a Latte Valerio.

– Il primo agosto 2018 alle ore 14:30, da Latteri Cassandra Chiara a Melatini Alessia.

– Il 2 agosto 2018 alle ore 8:30, da Melazzini Odetta a Parrilla Roberto.

– Il 2 agosto 2018 alle ore 14:30, da Parrilla Serena a Roccisano Clara.

– Il 3 agosto 2018 alle ore 8:30, da Rocco Alessandra a Sperlinga Valeria.

– Il 3 agosto 2018 alle ore 14:30, da Speroni Sara a Zykollari Ornelia.

I candidati dovranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione, non essendo ammesse variazioni del suddetto calendario. La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove

Si ricorda che la prova preselettiva in esame, consiste in una serie di quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, lingua inglese, logica, competenze informatiche e cultura generale.

Seguono poi due prove scritte, di cui la prima consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale. La seconda, consistente anch’essa in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; diritto civile; elementi di diritto penale. E’ prevista infine una prova orale, consistente in un colloquio sulle stesse materie delle prove scritte, oltre ad inglese ed informatica.

Per saperne di più sul concorso, leggi anche Inps, concorso per 967 funzionari consulenti di protezione sociale

Volume consigliato

Concorso INPS 967 Consulenti protezione sociale - La prova preselettiva a cura di Giuseppe Cotruvo, 2018, Maggioli Editore 2018, Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione alla prova scritta preselettiva del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1 (G.U. 27 aprile 2018, n. 34). L’opera è divisa in...



Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA