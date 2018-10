Concorso per funzionari del Ministero degli Esteri: le prove preselettive

Concorso per funzionari del Ministero degli Esteri: diario prove preselettive

Le prove saranno alla Nuova Fiera di Roma dal 14 al 18 gennaio 2019

Le prove preselettive sono state fissate per il mese di gennaio 2019 relative ai due bandi di Concorso “Ripam MAECI”, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 221 unità di personale, presso il Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 56 del 17 luglio 2018.

Modalità delle prove d’esame

Le prove preselettive per la selezione dei 177 funzionari da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare, e dei 44 funzionari da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale si svolgeranno a Roma presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est – Via A. G. Eiffel (traversa Via Portuense).

Funzionari amministrativi e contabili

Nello specifico i candidati iscritti sono convocati secondo il seguente calendario:

Concorso per n. 177 unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare:

14 gennaio ore 08.30: candidati DA Abate a Cilluffo

14 gennaio ore 14.30: candidati Da Cima a Fusilli

15 gennaio ore 08.30: candidati Da Gabellone a Mezzedimi

15 gennaio ore 14.30: candidati Da Miano a Ruzzu

16 gennaio ore 08.30: candidati Da Sabatiello a Zurlo

Concorso per n. 44 unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale

16 gennaio ore 14.30: candidati Da Abate a Cimmino

17 gennaio ore 08.30: candidati Da Cinà a Fumi

17 gennaio ore 14.30: candidati Da Funari a Menditto

18 gennaio ore 08.30: candidati Da Menè a Romanello

18 gennaio ore 14.30: candidati Da Romani a Zurlo

Le prove si svolgeranno secondo quanto stabilito all’art. 6 dei bandi.

Ai sensi dell’art.6 dei bandi, la banca dati dei quesiti, dalla quale saranno estratti quelli oggetto della prova, sarà pubblicata sul sito http://ripam.formez.it, almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove.

I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente di:

documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line;

penna a sfera di colore nero;

ricevuta di iscrizione stampata dal sistema step-one con codice a barre leggibile, oppure della tessera sanitaria.

I candidati sono invitati a consultare costantemente il sito Ripam www.riqualificazione.formez.it per ogni altra comunicazione e informazione.

