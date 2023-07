Concorso 94 amministrativi giuristi: diario preselettiva

Sulla GU n.49 del 30-06-2023 è uscito il diario della prova preselettiv a per 94 amministrativi giuristi presso la Corte dei Conti e l’Avvocatura dello Stato. La prova si terrà il 28 settembre 2023 a Roma.

1. Il concorso



Il Concorso Corte dei conti per 94 amministrativi giuristi è stato indetto nel 2022, con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 58 del 22 luglio 2022.

Si offrono 94 posti di amministrativo giurista a tempo pieno e indeterminato, ripartiti in 80 posti presso la Corte dei conti e 14 posti presso l’Avvocatura dello Stato.