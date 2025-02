Conciliazione locativa: si applica l’indennità di avviamento?

1. La vicenda: accordo di conciliazione locativa



Una negoziante di prodotti ortofrutticoli, in data 25.7.2001, acquistava un’azienda e subentrava nel contratto di locazione dell’immobile, che il cedente-conduttore aveva stipulato con il proprietario. Il locatore riteneva che, a seguito di cessione d’azienda, la conduttrice fosse subentrata nel contratto di locazione stipulato nel 1999; la nuova conduttrice però contestava il subentro nel contratto del cedente e sosteneva di aver stipulato (nel luglio del 2001) un nuovo contratto verbale di locazione con il locatore, con la promessa di una successiva stipula per iscritto. Di conseguenza, la controversia riguardava solo la seconda scadenza contrattuale (per il locatore fissata al 1° giugno 2011; per la conduttrice al 1° giugno 2013). Ad agosto del 2010, veniva intimata la licenza per finita locazione alla nuova conduttrice. All’udienza di convalida dell’11 gennaio 2012, le parti raggiungevano un accordo che poneva fine alla controversia mediante reciproche concessioni (il locatore riusciva a far sì che la conduttrice si impegnasse a restituire l’immobile il 15 marzo 2012; la conduttrice otteneva la rinuncia del locatore ai canoni dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, oltre al riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e al rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell’immobile, per un totale di € 10.000,00). Successivamente alla restituzione del locale commerciale, questo veniva concesso in comodato al figlio del locatore che, nel mese di giugno 2012, adibiva l’immobile ad attività commerciale di rivendita di frutta e verdura. Di conseguenza l’ex conduttrice richiedeva giudizialmente la condanna degli eredi del locatore (nel frattempo deceduto), in solido tra loro, a corrispondere un’ulteriore indennità per perdita di avviamento, pari a € 9.296,22, oltre interessi legali, a decorrere dal 13 giugno 2012 fino al pagamento, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della legge n. 392/78. Il Tribunale dava ragione all’attrice. Il giudice di primo grado sosteneva la piena applicabilità dell’art. 34, comma 2 legge n. 392/78 e, conseguentemente, affermava la sussistenza del fatto costitutivo del diritto della conduttrice all’ulteriore indennità prevista dalla norma (la destinazione dell’immobile all’esercizio della stessa attività della conduttrice prima della scadenza di un anno dal suo effettivo rilascio) e l’insussistenza dei fatti impeditivi del diritto all’indennità di avviamento, eccepiti dai convenuti. A parere del Tribunale l’accordo raggiunto dalle parti in data 11.1.2012 aveva natura di conciliazione giudiziale, nel cui ambito le parti si erano semplicemente accordate sul quando e sul quomodo del rilascio, con rinuncia implicita, da parte dell’intimata, alle eccezioni proposte in sede di memoria di costituzione e contestuale rinuncia dell’intimante alla corresponsione degli ulteriori canoni dalla data dell’udienza di convalida sino al rilascio. In ogni caso, il giudice riteneva che l’applicazione dell’art. 34, comma 2, non potesse essere esclusa dalla dichiarazione delle parti nel verbale di consegna dell’immobile del 18 marzo 2012, in cui affermavano di non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra. Infatti, i presupposti per la richiesta dell’indennità ulteriore non erano ancora maturati, poiché la nuova attività non era ancora stata avviata. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative.