Rinuncia indennità per perdita dell’avviamento commerciale

1. La vicenda

Le parti di un contratto di locazione alberghiera, nell’ambito del procedimento di convalida di licenza per finita locazione, decidevano di porre fine alla lite. L’accordo risultante dal verbale di conciliazione prevedeva che, a fronte della rinuncia all’indennità di avviamento, il conduttore avrebbe potuto godere di una proroga della scadenza per il rilascio dell’immobile. Successivamente, per contrapposte pretese indennitarie, restitutorie e risarcitorie, tra le stesse parti si sviluppavano quattro distinti procedimenti giudiziari, poi riuniti. In particolare il conduttore pretendeva, tra l’altro, la condanna del locatore al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, previa declaratoria della nullità del patto di rinuncia contenuto in verbale di conciliazione di precedente procedimento; il locatore pretendeva il risarcimento dei danni all’immobile rilasciato; inoltre riteneva di avere diritto all’indennità per la protratta occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto. Il Tribunale dava ragione al locatore. La Corte di Appello, invece, riduceva l’importo risarcitorio spettante al locatore e riconosceva il diritto del conduttore all’ottenimento della reclamata indennità; i giudici di secondo grado, senza “soffermarsi sulla qualificazione dell’accordo risultante dal verbale di conciliazione, sostenevano come la norma imperativa dell’art. 79 legge n. 392 del 1978 sia violata da qualunque accordo, ordinario o transattivo, antecedente la scadenza del contratto di locazione, riguardante diritti indisponibili che insorgano solo alla cessazione del rapporto, con conseguente nullità della predetta pattuizione. In altre parole per la Corte la rinuncia all’indennità di avviamento prevista nel verbale di conciliazione non era valida. Il locatore ricorreva in cassazione, evidenziando che il conduttore non aveva rinunciato all’indennità di avviamento al momento dell’inizio del rapporto locatizio bensì in prossimità della scadenza dello stesso e, segnatamente, nell’ambito di un giudizio per convalida della licenza per finita locazione, quando il suo diritto all’indennità per perdita di avviamento era certamente sorto e dunque da considerarsi disponibile.