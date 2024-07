Composizione negoziata della crisi d’impresa: connotati e presupposti

2. I presupposto oggetti della composizione negoziata: la probabilità della crisi e dell’insolvenza



Non potendo, dunque, qualificarsi la composizione negoziata come una procedura concorsuale, ne consegue che non si possa parlare in senso tecnico di “presupposti e condizioni per l’accesso alla composizione negoziata”, in quanto la domanda volta ad intraprendere tale percorso non è, di per sé, sottoposta ad alcuna istanza giudiziaria.

L’imprenditore, infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.C.I.I., semplicemente accede a tale percorso chiedendo la nomina di un esperto [2] al segretario generale della camera di commercio competente, corredando la richiesta di una serie di documenti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e sulle prospettive di risanamento; il segretario generale della camera di commercio, se riconosce formalmente completa la documentazione prodotta, trasmette la domanda ad una commissione che nomina l’esperto; l’esperto comunica all’imprenditore la propria accettazione e, dall’accettazione, inizia questo percorso che non può durare complessivamente oltre i 360 giorni [3].

Nel nostro ordinamento, il dato normativo è chiaro nel non prevedere alcun giudice chiamato a pronunciarsi sulle condizioni o i presupposti di ammissibilità di accesso a tale percorso.

Relativamente ai presupposti di accesso alla composizione negoziata, tuttavia, si può creare una certa confusione in quanto l’art. 12 C.C.I.I. stabilisce che la nomina dell’esperto possa essere richiesta da “ ogni imprenditore, commerciale o agricolo, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento”, con ciò facendo ipotizza che sussistano tre condizioni di accesso alla composizione negoziata: lo squilibrio, la crisi e la prospettiva di risanamento [4].

Innanzitutto, la definizione legislativa fa riferimento a condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziarie che definiscono una singolare situazione da cui può, sempre secondo la linea della probabilità, derivare sia la “crisi” sia “l’insolvenza”.

Se confrontata con la nozione di crisi, definita quale «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi» (ex art. 2, comma 1, C.C.I.I.), quest’ultima, a differenza della prima, sembra realizzare una crasi tra la nozione tradizionale di insolvenza, intesa quale incapacità patrimoniale dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e quella di derivazione aziendalistica, misurata in termini di flussi e tale da evidenziare una situazione di grave tensione finanziaria che impedisce – nell’unità di tempo presa in considerazione – il soddisfacimento delle obbligazioni in essere.

Il legislatore, invero, nella formulazione del presupposto oggettivo della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, sembrerebbe, prima facie, aver adottato un parametro parzialmente sovrapponibile a quello richiamato dalla già menzionata definizione di crisi, atteso che anche in tale nozione ritorna il concetto di squilibrio economico-finanziario.

Tuttavia, sul punto, occorre tener presente che tale squilibrio patrimoniale o economico-finanziario è prodromico allo stato di crisi e di insolvenza e, pertanto, può considerarsi quale situazione anteriore alla crisi stessa, una sorta di “pre-crisi” [5], da valutarsi alla luce dei principi e dei criteri economico-aziendali.

Taluni autori, del resto, evidenziano che le “condizioni di squilibrio” rappresentano un elemento poco utile a fini interpretativi, in quanto ciò che rileva in specie è unicamente la situazione di probabile crisi o insolvenza, in cui versa l’imprenditore, in assenza di cui non può ritenersi integrato il presupposto per accedere alla procedura de qua [6].

L’intervento di risanamento auspicato dal legislatore attraverso la composizione negoziata per la soluzione di crisi d’impresa presuppone una precocità dell’intervento stesso rispetto ad una situazione di crisi, in assenza della quale il presupposto oggettivo verrebbe meno, precludendo all’imprenditore in difficoltà l’utilizzo della procedura.

Ed infatti, il presupposto oggettivo di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa va osservato alla luce dell’effettiva possibilità di raggiungimento dello scopo che essa si prefigge, ossia la concreta probabilità di risanamento.

È proprio a tal fine che il legislatore ha consentito l’anticipazione dell’emersione della crisi, anche se non ha individuato i presupposti che la caratterizzano.

Sennonché, nell’ottica della finalità ultima del risanamento, non è importante andare alla ricerca di una definizione della c.d. “pre-crisi”, ma è essenziale collocarla temporalmente. Sotto questo profilo, sembra che la “pre-crisi” vada a collocarsi all’inizio della c.d. twilight zone [7], ossia nel lasso temporale in cui l’imprenditore si rende conto del fatto che, pur in assenza di inadempimenti o di squilibri, occorre immediatamente riprogrammare l’attività d’impresa. È, allora, una crisi “interna” all’impresa, ossia percepibile solo dall’imprenditore e da lui solo esternabile, che lo legittima a chiedere l’intervento dell’esperto.

Oltre alla probabilità di crisi, tra i presupposti oggettivi cui fa riferimento il dato normativo, c’è anche la c.d. “probabilità di insolvenza”. Si ricordi che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) C.C.I.I., per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esterni, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Appare evidente il rapporto esistente tra crisi e insolvenza: la prima non equivale a un’insolvenza in atto, ma implica un vero pericolo di futura impossibilità di far fronte agli impegni aziendali [8], pericolo che il legislatore, in ossequio agli orientamenti sovranazionali, vuole dichiaratamente scongiurare.

Appare, peraltro, complesso definire compiutamente la linea di demarcazione tra “probabilità di crisi” e “probabilità di insolvenza”, atteso che la crisi si pone essa stessa quale probabilità di insolvenza.

Ora, per comprendere il significato della “probabilità di insolvenza”, potrebbe essere utile leggere l’art. 12 del Codice della crisi alla luce delle esigenze imposte dalla Direttiva Insolvency con riguardo all’allerta precoce.

Le disposizioni unionali offrono però, a loro volta, un quadro tutt’altro che univoco.

All’art. 3, comma 1, la Direttiva Insolvency impone agli Stati membri di dare ai debitori accesso a uno o più strumenti in grado di individuare situazioni che «potrebbero comportare la probabilità di insolvenza» e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio.

La situazione che potrebbe comportare la probabilità di insolvenza non pare potersi leggere in termini di mera “possibilità della probabilità di insolvenza”, poiché, diversamente, il quadro congetturale diventerebbe eccessivamente ampio. Si tratta, piuttosto, di “probabilità della probabilità di insolvenza” [9].

Apparentemente si sarebbe chiamati allora a prendere atto di una sorta di probabilità di secondo grado che, rispetto alla crisi, dovrebbe individuare un momento della vicenda dell’impresa ancora più lontano dalla situazione finale dell’insolvenza [10].

Si dovrebbe conseguentemente desumere che, secondo la Direttiva Insolvency, l’allerta può considerarsi precoce sino a quando non sussista ancora la probabilità dell’insolvenza, versandosi in una situazione nella quale è probabile solo la crisi, mentre non lo è ancora l’insolvenza. Autorevole dottrina ha parlato a riguardo di “allerta precocissima” [11].

Tuttavia, è stato anche rilevato che la crisi è la situazione che rende probabile l’insolvenza. E allora la sensazione è di essere di fronte ad un corto circuito logico.

Se così è, la probabilità della crisi, essendo la crisi probabilità di insolvenza, non pare potersi distinguersi dalla probabilità dell’insolvenza, con il rischio che ci si ingegni a considerare rilevante anche la mera possibilità della crisi, il cui perimetro sarebbe, per definizione, indefinito e sommamente incerto.

Sotto il profilo interpretativo, le conseguenze non paiono di poco momento, dovendo l’allerta precoce essere considerata come disciplina volta a determinare le condizioni per avvedersi della crisi il prima possibile, non per segnalare una situazione intermedia tra crisi e non crisi [12].