Crisi d’Impresa: la scheda sintetica degli esperti, istruzioni per l’uso

Il decreto del 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la gestione della crisi d’impresa in Italia. In particolare, è stato disciplinato il processo di compilazione della scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto. Questo strumento mira a facilitare le commissioni regionali di nomina nella scelta dell’esperto indipendente più adatto alle esigenze delle singole imprese che accedono alla composizione negoziata.

1. Il contesto normativo sulla Crisi d’Impresa

Il decreto si inserisce nell’ambito dell’articolo 13, comma 5, del D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche (Codice della Crisi d’Impresa), che ha l’obiettivo di creare un sistema più efficiente per la gestione delle crisi aziendali. La scheda sintetica rappresenta un passo fondamentale in questo processo, fornendo una panoramica chiara e dettagliata delle competenze e delle esperienze degli esperti indipendenti.

2. Procedura per la compilazione della scheda sintetica

La procedura per la compilazione della scheda sintetica si articola in diverse fasi:

Presentazione della domanda: I professionisti interessati devono presentare una domanda di iscrizione all’elenco degli esperti al proprio Ordine professionale di appartenenza, includendo dati come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo PEC, data di nascita, provincia di nascita, albo di appartenenza, provincia dell’albo, ordine territoriale, data di iscrizione e curriculum vitae (CV).

Verifica e comunicazione: Gli Ordini professionali verificano la completezza della domanda e della documentazione. Successivamente, comunicano i nominativi dei professionisti alla Camera di commercio del capoluogo della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Inserimento dei dati nella piattaforma: La Camera di commercio inserisce i dati minimi relativi al singolo esperto e il suo CV nella Piattaforma telematica di gestione della Composizione Negoziata, rendendo l’esperto nominabile.

Notifica all’esperto: Una PEC di notifica viene inviata all’esperto per comunicargli l’avvenuta abilitazione e per invitarlo a collegarsi alla piattaforma per completare la sua scheda.

Compilazione della scheda: L’esperto inserisce i dati relativi al suo profilo professionale, compresi dettagli sulle esperienze professionali, e invia la scheda all’Ordine di appartenenza per le verifiche competenti.

Verifica delle esperienze: La piattaforma invia periodicamente una comunicazione agli Ordini professionali per notificare l’inserimento di nuove esperienze professionali da parte degli esperti.

Approvazione delle esperienze: Le esperienze approvate vengono visualizzate nel profilo dell’esperto e nel Cruscotto della Commissione durante la fase di nomina.

Notifica di validazione: L’esperto riceve una PEC di notifica sull’approvazione o mancata validazione delle esperienze inserite.

3. Specifiche tecniche e istruzioni per l’utilizzo della piattaforma

Gli esperti devono autenticarsi con un’identità digitale (SPID/CNS/CIE) per accedere alla piattaforma. Una volta autenticati, possono modificare i propri dati personali e aggiungere nuove esperienze professionali in qualsiasi momento. La scheda può essere salvata in bozza, modificata, o eliminata fino all’invio per la validazione. Dopo l’invio, le esperienze non possono più essere modificate.

4. Filtraggio degli esperti

Durante la fase di nomina, la Commissione e il Segretario Generale possono filtrare gli esperti per provincia, nome, cognome, o esperienze specifiche. Questo permette una selezione più mirata dell’esperto in base alle necessità specifiche dell’impresa in crisi.

