Competenza a provvedere all’istanza del diritto di abitare l’immobile sequestrato

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

2. Competenza a provvedere all’istanza del diritto di abitare immobile sequestrato: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione comincia la sua analisi osservando che l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per ulteriore corso.

Viene comunque dettata una linea da seguire: ad avviso della Corte, infatti, occorre avere riguardo al testo del d. lgs. 159/2011 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 “nell’ottica della verifica dell’incidenza della novella sulla ripartizione della competenza, tra tribunale e giudice delegato alla procedura, in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d. lgs. n. 159 cit. e 47 legge fall.“.

Tale disamina si impone per comprendere se e in che termini, anche a seguito delle richiamate modifiche legislative, oggi operi il sindacato, secondo il regime già disegnato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del precedente assetto normativo, dei provvedimenti riguardanti i detti diritti o, poiù precisamente, di quelli che incidono sul godimento dell’immobile sottoposto a cautela che sia destinato ad abitazione del proposto o della sua famiglia.

La Suprema Corte traccia una distinzione tra la situazione prima della riforma del 2017 e dopo questa osservando come oggi – pur essendo stato attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto di sequestro (provvedimento prima di competenza del tribunale) – è il collegio (e non più il giudice delegato) a dover provvedere ai sensi dell’art. 47, comma 2, legge fall.

Per emettersi tale provvedimento, non è prevista la celebrazione di un’udienza camerale e l’instaurazione del contraddittorio, come non era (e non è) prevista per i provvedimenti in discorso resi dal giudice delegato.