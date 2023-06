Colloqui telefonici con il difensore: si possono limitare?

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il ricorso proposto era ritenuto fondato.

Nel dettaglio, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che costituisce ormai principio di diritto consolidato che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex Cost., art. 111, comma 7 (Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013).

Precisato ciò, i giudici di piazza Cavour facevano oltre tutto presente che le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 reg. pen., rilevandosi al contempo che, per costante giurisprudenza, “la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo” (Sez. 1, Sentenza n. 40011 del 21/05/2013).

Oltre a ciò, la Suprema Corte osservava per di più come il difensore ricorrente avesse anche (correttamente) richiamato il fondamentale principio sancito dall’art. 18 Ord. Pen. secondo cui “i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’art. 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio della misura o della pena”.

Premesso ciò, per il Supremo Consesso, preso atto di come il giudice territoriale avesse negato i richiesti colloqui telefonici del ricorrente con il difensore (giustificati dell’ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione (presso la Casa Circondariale di …) e il luogo di svolgimento in … dell’attività professionale del difensore (…), opponendo “l’assenza di ostacoli per i colloqui in presenza”, era di tutta evidenza la non pertinenza della evocata motivazione che, da un lato, non teneva conto della giustificazione invero espressa in seno alla richiesta, dall’altro, non appariva essere rispettosa delle esigenze difensive del detenuto.