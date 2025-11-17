Clausola che tutela solo l’amministratore per revoca anticipata: è vessatoria

1. La vicenda: la clausola con la pena per revoca dell’amministratore



Un condominio citava davanti al Giudice di Pace l’ex amministratrice, chiedendo la restituzione di poco più di 1.100 euro. Secondo l’attore, tale somma era stata prelevata dalla convenuta dal conto condominiale, mediante tre bonifici disposti a proprio favore, a saldo di fatture emesse immediatamente dopo la revoca del suo incarico da parte dell’assemblea. L’attore contestava che in due fatture vi era l’indicazione di importi superiori a quelli pattuiti, perché il calcolo era effettuato come “netti” invece che come “lordi”, mentre una terza fattura era qualificata come risarcimento per la revoca anticipata e non era dovuta.

L’amministratrice si difendeva sostenendo che il suo incarico, conferito il 23 ottobre 2017, aveva durata biennale e che la revoca, avvenuta il 28 maggio 2018, era stata decisa senza giusta causa. Inoltre faceva presente che l’assemblea aveva approvato all’unanimità il suo preventivo, nel quale era stato pattuito in favore dell’amministratore, in caso di revoca del mandato prima dei due anni, la corresponsione di un importo pari ad un’annualità. In ogni caso sosteneva la correttezza delle somme indicate nelle fatture, comprensive di bolli e rivalsa INPS, trattandosi di spese non incluse nel compenso “omnicomprensivo” per l’amministrazione ordinaria.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda dell’attore e lo condannava a rifondere le spese di lite. Secondo il giudice di primo grado l’incarico conferito all’amministratrice era biennale; la revoca era senza giusta causa e faceva sorgere in capo all’amministratrice il diritto al risarcimento del danno; la somma richiesta era corretta, perché parametrata all’importo previsto per un anno di mandato. La sentenza del Giudice di Pace veniva impugnata dall’attore, che sollevava diverse censure. In primo luogo il condominio lamentava la violazione dei principi comunitari e della normativa consumeristica, sostenendo che il giudice non si era pronunciato sulla natura di “consumatore” del condominio. Da tale qualifica, secondo l’appellante, derivava l’applicazione della disciplina a tutela dei consumatori e la conseguente natura vessatoria della clausola contenuta nel preventivo approvato dall’assemblea, che prevedeva il pagamento di un’intera annualità in caso di revoca anticipata dell’amministratore.

In secondo luogo, l’appellante contestava l’affermazione del Giudice di Pace secondo cui la revoca fosse priva di motivazioni. Inoltre sottolineava come il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno, in caso di revoca senza giusta causa, richiedesse comunque la prova del danno subito e della sua quantificazione, prova che nella specie non era stata fornita. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.