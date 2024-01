Circostanze attenuanti generiche: requisiti

3. Conclusioni



La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve prendere in esame il giudice ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.

Ove dunque il giudice si attenga a questo criterio ermeneutico, è sconsigliabile intraprendere una linea difensiva con cui si contesti il diniego delle attenuanti generiche.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.



