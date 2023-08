Causa di non punibilità all’art. 131-bis c.p.: rilevabilità d’ufficio giudice d’appello

La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello.

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 29139 del 28-04-2023



2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, c.p.p. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021: principio affermato proprio in un’ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Il Supremo Consesso, pertanto, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non era punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p..

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice di appello può rilevare d’ufficio la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, c.p.p..

Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ove siffatto vaglio non sia compiuto, sebbene ricorrano i presupposti di legge per il riconoscimento di questa causa di non punibilità.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

