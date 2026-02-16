Con la sentenza n. 5986/2026, depositata il 13 febbraio 2026, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione interviene sulla qualificazione giuridica del danneggiamento del braccialetto elettronico applicato a soggetti sottoposti a misura cautelare. La Suprema Corte chiarisce che il dispositivo di controllo non è semplicemente una “cosa esposta alla pubblica fede”, ma rientra tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguenze rilevanti in termini di procedibilità e trattamento sanzionatorio. La decisione affronta anche il tema della configurabilità del delitto di minaccia a pubblico ufficiale quando le intimidazioni siano dirette a ottenere la rimozione del dispositivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi , acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon , e il Codice di Procedura Penal e e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Il fatto e i motivi di ricorso



L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza confermata in appello, alla pena di sei mesi di reclusione per danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, gli era stato contestato di aver minacciato gli agenti addetti al controllo di danneggiare il braccialetto elettronico qualora non gli fosse rimosso e di averlo poi effettivamente danneggiato.

Nel ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto:

l’erronea applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, ritenendo che il braccialetto, affidato alla custodia del soggetto agli arresti domiciliari, non potesse essere considerato bene esposto;

l’insussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., in mancanza della finalità di costringere il pubblico ufficiale a un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.