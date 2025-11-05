Il braccialetto elettronico come strumento di prevenzione e contrasto

Attenzione alla Manomissione: In caso di manomissione dei mezzi elettronici o degli strumenti tecnici di controllo (art. 275-bis c.p.p.), la durata minima della sorveglianza speciale applicata con tali modalità non può essere inferiore a quattro anni.

6. Il braccialetto elettronico è finalmente un obbligo, non una scelta



Il panorama normativo italiano in materia di violenza e protezione delle vittime sta vivendo una trasformazione epocale, e a mio avviso, profondamente necessaria. L’evoluzione recente, cementata da interventi legislativi mirati come il cosiddetto Codice Rosso, manifesta finalmente una volontà chiara e ferma di massima salvaguardia per chi subisce violenza, allineandosi a una sensibilità sociale che non tollera più incertezze.

In questo contesto di riforma, assistiamo a un cambiamento radicale nella percezione e nell’utilizzo di uno strumento fondamentale: il braccialetto elettronico. Questo dispositivo, troppo a lungo percepito come un mero strumento di controllo per l’indagato, assurge ora a perno centrale di un sistema di prevenzione potenziato. Il focus non è più solo sulla sorveglianza, ma si sposta prepotentemente sulla sicurezza pubblica e, in modo preminente, sulla tutela immediata delle vittime.

Uno degli ostacoli storici che ne limitava l’efficacia era il tanto discusso “nodo del consenso” del destinatario. La nuova impostazione normativa ha avuto il coraggio di superare questa difficoltà con una mossa che ritengo moralmente e legalmente ineccepibile. L’accettazione del dispositivo si tramuta, di fatto, in un obbligo non negoziabile di cooperazione. La resistenza o, peggio, il rifiuto, vengono giustamente equiparati a una mancata adesione al percorso di rieducazione e controllo, legittimando l’immediata adozione di misure più afflittive. È un segnale forte: la tutela della vittima viene prima delle pretese individuali di chi è sottoposto a indagine per reati di violenza. La sicurezza non è un accessorio, ma l’essenza stessa della disciplina.

Un altro punto cruciale del dibattito è sempre stato la rigidità della distanza minima di 500 metri. Non sono mancate le questioni di legittimità costituzionale, sollevando il dubbio che tale vincolo potesse limitare eccessivamente la libertà personale dell’indagato (Art. 13 Cost.), specialmente in centri urbani piccoli.

Tuttavia, la recente Sentenza n. 173 del 2024 della Corte Costituzionale ha messo un punto fermo, dichiarando le questioni non fondate. La Corte ha saggiamente bilanciato gli interessi in gioco, ritenendo che il sacrificio imposto all’indagato sia sostenibile a fronte della necessità impellente di salvaguardare l’incolumità della vittima. È un principio di buon senso: il rischio di progressione del reato non può essere soppesato contro una mera comodità logistica.

Inoltre, la Corte ha riconosciuto che l’Art. 282-ter c.p.p. permette già al giudice di mantenere una necessaria flessibilità e proporzionalità, consentendo di adattare l’esecuzione del divieto a specifiche esigenze (lavorative, abitative).

In conclusione, il dibattito sulla distanza (che resta ancorata al minimo di 500 metri estendibili dal giudice, non innalzata generalisticamente a 1000) si è concentrato sull’equilibrio tra massima tutela e garanzie. Ebbene, l’orientamento della giurisprudenza e della Consulta ci dice chiaramente che questo equilibrio è stato raggiunto e rispettato. La riforma in atto non è un passo indietro sulle garanzie, ma un deciso e atteso passo in avanti sulla priorità irrinunciabile della sicurezza delle vittime.