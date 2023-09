Catalogo donne single con dati di Facebook: diffamazione e trattamento illecito dati

Il 7 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza storica in materia di violazione della privacy e trattamento illecito di dati personali . Si tratta della sentenza n. 34567, che ha confermato la condanna a un anno e mezzo di reclusione per l’imputato, ritenuto colpevole dei reati di diffamazione e trattamenti illecito di dati personali. Per approfondimenti si consiglia il volume: La responsabilità nei nuovi reati informatici

1. I fatti di causa



La causa prende le mosse da un episodio che per qualcuno potrebbe essere derubricato come semplice “leggerezza”, una guasconata degna di una commedia, che tuttavia è costata cara all’imputato. Nell’intento di formare un catalogo di donne single “appetibili”, l’imputato infatti estrapolava una serie di profili femminili da Facebook per pubblicarli su un proprio sito, naturalmente senza il consenso delle interessate, le quali successivamente a questa operazione venivano esposte a molestie, insulti, minacce e ricatti da parte di sconosciuti, oltre che a possibili danni alla propria immagine professionale e sociale.

Condannato in primo ed in secondo grado per i reati di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa e trattamento illecito di dati personali, previsti dagli articoli 595, comma 3 codice penale e 167 del Codice della privacy, anche in ultima istanza l’imputato si è visto confermare la condanna dalla Suprema Corte, la quale ha richiamato e confermato in toto le decisioni dei giudici di merito.

In particolare, la Corte d’Appello di Milano aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, rilevando che:

il catalogo delle donne single estrapolato da Facebook costituiva una lesione della dignità, dell’onore e della riservatezza delle donne coinvolte;

l’aver illecitamente prelevato e utilizzato i dati presenti sul social per tutt’altro motivo rispetto al fine ultimo posto in essere dall’imputato costituiva una violazione del principio del consenso informato al trattamento dei dati personali, previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal Codice della privacy;

la fattispecie costituiva una diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, in quanto comportamento idoneo a ledere la reputazione delle donne coinvolte mediante un mezzo idoneo a diffondere la notizia al pubblico.

La sentenza della Cassazione ha anche confermato il risarcimento del danno alle parti civili, costituite da alcune delle donne coinvolte nel catalogo. Il danno è stato quantificato in 10 mila euro per ciascuna parte civile, tenendo conto del danno patrimoniale e non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale) subito (anche in considerazione del recente orientamento della Corte di Giustizia europea, che nella causa C-300/21, ha precisato che il GDPR non contiene parametri per quantificare il danno che siano applicabili a tutti gli Stati membri e, pertanto, lascia a ciascun ordinamento nazionale la libertà di fissare ed applicare i propri parametri. Secondo la Corte, “l’articolo 82 del GDPR deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione.”).



