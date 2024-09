Caduta del condomino nel palazzo e obiettiva situazione di pericolosità

Il condomino caduto nell’atrio del palazzo non può pretendere un risarcimento dei danni dal condominio se non prova che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità.



1. La vicenda

Una condomina citava in giudizio il condominio sostenendo che, di sera, all’interno del condominio, rovinava a terra procurandosi lesioni molto gravi. L’attrice aggiungeva che, dopo le immediate cure del caso, era stata ricoverata in ospedale e poi sottopposta ad un delicato intervento chirurgico, nell’ambito del quale le veniva asportato il polo inferiore della rotula. La condomina, riferendosi alla sussistenza del generale obbligo di vigilanza ex art 2051 c.c. in capo ai soggetti pubblici e privati che si trovano in rapporto di custodia con una determinata “res”, riteneva responsabile il condominio, reclamandone la gravità maggiore dovuta alla mancanza sulle scale di strisce con funzione “antiscivolo” (si tratta di una delle soluzioni più semplici per prevenire gli incidenti da scivolamento su superfici scivolose, bagnate, oleose o fangose). L’attrice produceva, a supporto delle proprie affermazioni, una consulenza tecnica che metteva in rilievo un’impossibilità di flessione oltre i 90 gradi e tutte le limitazioni del caso. Alla luce di quanto sopra pretendeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 70.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che allegava aver subito in conseguenza del fatto descritto, previo accertamento della responsabilità del convenuto condominio ai sensi degli artt. 2043/2051 c.c. Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio il condominio che contestava categoricamente la verificazione dell’evento e la descrizione dei fatti riportata in citazione e, in ogni caso, l’imputabilità a sé della responsabilità. A parere del convenuto infatti, la caduta era stata determinata da una sostanza liquida presente sui gradini versata da terzi e tale circostanza rendeva l’accaduto di fatto ascrivibile a terzi e/o al caso fortuito, escludendo totalmente la responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c. In ogni caso il convenuto, al fine di essere manlevato da ogni pretesa dell’attrice, chiamava in causa la compagnia di assicurazioni; quest’ultima si costituiva e contestava la pretesa della partecipante al condominio volta ad invocare una responsabilità ex art. 2051 c.c., asserendo che la garanzia assicurativa prestata non avrebbe coperto sinistri dovuti ad eventi determinati da omessa manutenzione o adeguamento alle normative di legge.

2. Caduta del condomino nel palazzo e obiettiva situazione di pericolosità: la soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’attrice. Secondo lo stesso giudice la presenza di acqua piovana sul pavimento dell’atrio di un condominio in una serata piovosa, dovuta al continuo passaggio di coloro che provengono dall’esterno, è circostanza a cui non è possibile porre tempestivo rimedio e che, quindi, non può essere evitata dal condominio. In ogni caso è emerso, tra l’altro, che la caduta non è avvenuta sui gradini delle scale come sostenuto in atto di citazione, bensì sul pavimento dell’atrio. Come ha notato il Tribunale tale circostanza esclude che la caduta sia stata in qualche modo causata dall’assenza di strisce antiscivolo; inoltre la teste (nipote dell’attrice) si è accorta che il pavimento era bagnato prima della caduta della zia; tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere che il liquido a terra, probabilmente acqua piovana, fosse perfettamente visibile, per cui l’attrice avrebbe potuto agevolmente evitare la caduta adottando la normale accortezza che la condizione del luogo richiedeva. Alla luce di quanto sopra il giudicante ha notato come l’attrice non abbia provato con certezza che l’incidente ebbe a verificarsi secondo la sua prospettazione. Alla luce di tutto quanto sopra detto il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte attrice, per carenza di prova del fatto addotti a fondamento della domanda.