Obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e ordinaria diligenza

La danneggiata citava in giudizio il gestore dell'area di sosta limitrofa e il proprietario della pensilina portacarelli presente nell'ambito di un centro commerciale per ottenere il ristoro di quanto subito per effetto della caduta occorsa, in un giorno di pioggia, mentre appoggiava il piede sulla pedana di accesso alla predetta pensilina . Le società convenute si costituivano contestando, tra le varie eccezioni, come l'imprudenza della attrice fosse stata di per sé sufficiente a interrompere il nesso eziologico visto che se la stessa avesse adottato un comportamento più cauto l'evento non si sarebbe verificato.

3. Argomentazioni e motivazioni



In primo luogo l’adito Giudice ritiene doveroso richiamare la maggioritaria giurisprudenza che riconosce come spetti all’attore l’onere di provare l’evento dannoso e il nesso di causalità al fine di poter ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.

Sebbene il CTU avesse confermato l’esistenza del danno e la compatibilità dello stesso con la caduta descritta dall’attrice il giudicante non ha ritenuto dimostrata l’esistenza del nesso causale.

Ciò in quanto le prove documentali e le dichiarazioni testimoniali confermavano come la pedana ove era avvenuta la caduta, non presentando anomalie tecniche, era visibilmente scivolosa a causa della pioggia.

In altre parole, essendo stato dimostrato che la pedana era priva di una oggettiva e intrinseca pericolosità, la caduta non poteva che essere stata causata dall’imprudenza dell’attrice nel percorrere l’area senza la dovuta attenzione e accortezza.

Alla luce di ciò, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alle società convenute, l’adito Giudice ha rigettato la domanda attorea.