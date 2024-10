Nullità e annullabilità del contratto – Scheda di Diritto

7. Differenze tra nullità e annullabilità



La differenza principale tra nullità e annullabilità risiede nella gravità del vizio:

La nullità è più grave, in quanto riguarda difetti essenziali del contratto ed è rilevabile da chiunque. È priva di effetti giuridici sin dall’inizio e non richiede l’intervento giudiziale per essere dichiarata.

L’annullabilità riguarda vizi meno gravi e può essere invocata solo dalla parte che ha subito il vizio. Il contratto è valido fino a che non interviene una pronuncia di annullamento e ha effetto retroattivo solo dal momento della sentenza.

In sintesi, nullità e annullabilità sono due istituti fondamentali per garantire la validità dei contratti nel rispetto delle norme giuridiche e degli interessi delle parti. La loro distinzione è essenziale per comprendere quando un contratto possa essere dichiarato invalido e con quali conseguenze giuridiche.