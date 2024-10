Beneficiario dell’amministrazione di sostegno -Scheda di Diritto

Il beneficiario è colui che si trova in una condizione di fragilità tale da non riuscire a gestire autonomamente i propri interessi. Tale fragilità può essere causata da malattia fisica, mentale o psicologica, ma anche da situazioni transitorie che limitano temporaneamente la capacità di autodeterminazione. La norma non definisce in modo rigido le patologie o le condizioni che giustificano la nomina di un amministratore di sostegno, lasciando al giudice tutelare un ampio margine di valutazione in base alle circostanze concrete. Tra i soggetti che possono beneficiare di tale misura, vi sono:

2. La capacità giuridica e la capacità di agire del beneficiario



Un aspetto fondamentale dell’amministrazione di sostegno è che il beneficiario conserva, in linea generale, la propria capacità di agire per tutti gli atti che non siano stati espressamente delegati all’amministratore di sostegno dal giudice tutelare. Questo differenzia l’amministrazione di sostegno dalle altre misure di protezione come l’interdizione, in cui la persona è completamente privata della capacità di compiere atti giuridici.

Nel caso dell’amministrazione di sostegno, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, specifica gli atti per i quali il beneficiario mantiene la propria autonomia e quelli per cui è assistito o sostituito dall’amministratore. Il principio cardine è quello di proporzionalità: l’intervento dell’amministratore deve essere limitato agli ambiti in cui la persona non è in grado di provvedere autonomamente, preservando il più possibile la sua libertà di scelta e di azione.