Breviario di scrittura giuridica: come scrivono i giuristi?

1. Scrittura, logica e retorica



A questo proposito, il tema è emerso anche nella cronaca giornalistica con riferimento all’esito dei concorsi in magistratura circa l’incapacità degli aspiranti magistrati di scrivere e le conseguenti iniziative che alcune università stanno cercando di approntare.

Sul versante dell’avvocatura, chi è stato chiamato come commissario a correggere gli scritti dell’ultima tornata (con prova scritta) di ammissione all’albo racconta che molti degli aspiranti avvocati che non hanno superato la prova non l’hanno superata non perché avessero mal inquadrato la questione dal punto di vista giuridico, ma piuttosto perché non erano stati in grado di scrivere in modo logico, chiaro ed efficace, se non in modo del tutto scorretto.

Ogni professionista del diritto, quindi, volendo crearsi o perfezionare le abilità necessarie per la propria professione deve necessariamente conoscere, comprendere e governare i canoni della logica e sapere come usarli nella scrittura giuridica in modo da renderla persuasiva.

Ciò detto e proprio dicendo ciò, sorprende ancor di più che questo accada nella stessa misura non solo in Italia e in Europa, ma anche, a dispetto delle differenze tra Civil Law e Common Law, negli Stati Uniti. Tanto da far sentire alla dottrina e alle università d’oltreoceano, ormai da anni, il bisogno di andare a ricatturare gli strumenti della retorica classica per aiutare i giuristi a pensare e a scriver chiaro. Dimostrando in questo modo che il ragionamento giuridico e il suo bisogno di persuasività siano più universali dei sistemi giuridici in cui vengono applicati.

Cercando risposte analoghe nel panorama italiano, salva qualche tanto sporadica quanto meritoria iniziativa formativa, non pare si possa trovare niente di eguagliabile a questo testo che possa servire allo scopo.

Questo scritto, infatti, partendo dalla consapevolezza della necessità di insegnare ai giuristi e agli operatori del diritto la tradizione retorica, intende fornire e fornisce loro quel breve excursus nelle nozioni di base del ragionamento deduttivo e induttivo, sillogistico e analogico, di cui abbisognano per comprenderne il retaggio e l’attualità e l’appropriatezza per le controversie giudiziarie: per definizione esse sono incerte (se non fosse così non ci sarebbe materia del contendere) e cosa se non la retorica – nel suo significato primigenio, attribuitole da Aristotele, come la tecnica (l’Arte) per giungere a una verità probabile (una verità più approvabile) da due o più versioni plausibili ma incerte di un dato fenomeno – può essere d’aiuto quando due parti si scontrano come accade (ancora oggi, in questo esatto momento) in un’aula di giustizia?



