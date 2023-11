Bilancio di esercizio: postulati generali e principi di redazione

1. Quali sono i postulati generali nella redazione del bilancio e le deroghe ad essi?



I “postulati generali” sono la base su cui trovano fondamento e origine i principi contabili e rappresentano i binari da seguire nella predisposizione del bilancio d’esercizio.

Essi possono essere suddivisi in clausola generale e principi di redazione.

Dei principi di redazione si parlerà in seguito. Per quanto riguarda le clausole generali, invece, sono regolate dall’art. 2423 c.c., dove si prevede, al secondo comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

La clausola della chiarezza ha rilievo principalmente per quanto concerne la nota integrativa e punta a rendere immediatamente comprensibile e trasparente per tutti i destinatari l’informazione fornita. Questa clausola ha come obiettivo il fatto che i dati possano essere facilmente compresi dai vari soggetti interessati e sia a tutti comprensibile il processo di formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale della società.

Il bilancio, a tal fine, deve:

contenere i dati necessari, integrati dalle informazioni fornite in nota integrativa per facilitare la comprensione dei valori esposti;

fornire solo quelle informazioni su impegni e rischi in corso, ma anche future strategie di gestione, che hanno un effetto rilevante sui dati e sul processo decisionale.

La clausola della veridicità riferita alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria non significa pretendere una verità oggettiva del bilancio, che non può esistere, in considerazione dei valori stimati e congetturati che lo compongono, ma ci si riferisce alla veridicità delle quantità oggettive ed attendibilità delle stime e congetture, nonché alla correttezza nel rispetto delle norme di legge e all’applicazione di criteri di valutazione tecnicamente corretti in modo che i valori di bilancio siano stimati nel rispetto delle norme previste dai principi contabili.

Peraltro, la rappresentazione della complessa realtà aziendale illustrata dal bilancio d’esercizio impone una quantificazione delle voci che, come visto, in molti casi non è semplice effettuare poiché queste sono spesso soggette a valutazioni di tipo soggettivo. Gli importi devono essere, nel contempo, indicativi della situazione attuale del patrimonio aziendale e rappresentativi delle prospettive di sviluppo e degli obiettivi fissati dall’imprenditore nello svolgimento dell’attività.

Per questi motivi, nel caso in cui l’applicazione di una disposizione specifica risultasse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, vi è il dovere di disapplicare tale disposizione, tant’è che nel quinto comma dell’art. 2423 c.c. si stabilisce: “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata…”.

In tal caso la norma stabilisce alcuni adempimenti diretti ad informare i terzi della deroga applicata; in particolare si afferma: “La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”. Inoltre, sono anche contemplati criteri particolari di destinazione degli eventuali utili che dovessero derivare dalla deroga in modo da preservare l’integrità del patrimonio aziendale. Nello specifico, l’art. 2423 c.c. precisa che essi vanno “iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

Accanto alla possibilità di derogare all’applicazione delle norme previste in tema di valutazione delle poste di bilancio, il legislatore si è spinto a escludere il rispetto degli “obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

In altre parole, ha voluto evitare, nell’esposizione dei prospetti numerici, l’indicazione di voci irrilevanti che avrebbero potuto distrarre l’osservatore dal cogliere gli elementi di effettiva rilevanza ed importanza della realtà aziendale e da assumere con chiarezza, verità e correttezza.

Il termine usato “effetti irrilevanti” dovrebbe essere letto, probabilmente, oltre il senso di riferirsi ad una voce specifica di bilancio; sembra piuttosto voler impedire che, per essere troppo meticolosi nell’esposizione, si possa perdere di vista la sostanza della realtà aziendale. Sono i casi in cui non si notino, per l‘eccessiva e inutile analiticità degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, fatti di ben maggiore rilevanza come la presenza di possibili rischi di difficoltà di tipo finanziario o economico. La medesima disposizione prevede, comunque, un dovere di informazione da esplicitare in nota integrativa su quanto gli amministratori hanno deciso di omettere in ossequio al criterio dell’irrilevanza.



Potrebbero interessarti anche: