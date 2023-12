Avvocato non deve favorire comportamenti illeciti degli assistiti detenuti

3. Avvocato e comportamenti illeciti dell’assistito detenuto: sentenza del CNF



Il CNF, investito dell’appello, previa affermazione della legittimazione del COA a proporre impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione reso dal CDD (art. 61 L.P.), preso atto dell’esistenza di una serie di disposizioni normative, regolamentari ed interne alla pubblica amministrazione (quali sono le circolari del DAP) che disciplinano le modalità di svolgimento dei colloqui tra i detenuti ed i loro familiari, ha evidenziato che, nel caso sottoposto al suo esame, è rimasto provato che, attraverso la condotta del legale, il detenuto ha giovato di un colloquio telefonico a distanza, per il tramite del telefono cellulare del proprio difensore, senza che tale colloquio fosse stato preventivamente autorizzato e senza che vi sia stata alcuna certezza in ordine al soggetto con il quale il detenuto è stato messo in contatto.

Ciò posto, ha ritenuto che la condotta del legale sia lesiva degli artt. 9 e 24 CDF.

Per tale motivo ha annullato il provvedimento di archiviazione ed ha disposto la restituzione del fascicolo al CDD in diversa composizione per le integrazioni istruttorie e/o per le determinazioni di cui all’art. 16 Reg. CNF 2/2014.