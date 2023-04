Il dovere di informazione nella deontologia forense

1. L’art. 27 del Codice Deontologico Forense

L’art. 27 del Codice Deontologico Forense, già art. 40 Codice previgente, individua i doveri di informativa che devono essere adempiuti dall’Avvocato nei confronti del cliente e della parte assistita, come di seguito elencati:

a) dovere di fornire informazioni chiare ed esaustive sull’importanza dell’incarico e sulle iniziative da intraprendere nonché sulle ipotesi di soluzione (comma 1);

b) dovere di fornire indicazioni sulla prevedibile durata del processo e di redigere un preventivo scritto dei costi necessari per l’adempimento del mandato (comma 2);

c) dovere di fornire indicazioni sulla possibilità di avvalersi di procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (commi 3 e 4);

d) dovere di fornire gli estremi della polizza assicurativa coprente i rischi da responsabilità professionale (comma 5);

e) dovere di fornire informazioni chiare, esaustive e veritiere sullo svolgimento del mandato, e di consegnare copia degli atti e documenti, anche provenienti da terzi, relativi al suo espletamento sia in sede giudiziale che stragiudiziale (comma 6);

f) dovere di fornire informazioni sulla necessità del compimento di attività necessarie ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente ad incarichi pendenti (comma 7);

g) dovere di riferire quanto legittimamente appreso nell’espletamento del mandato, se di interesse (art.8).

La disposizione, nel codificare le varie accezioni del dovere di informativa, ne sottolinea il valore fondante il rapporto fiduciario, imponendo all’Avvocato, in adempimento del più generale dovere di diligenza, l’obbligo di fornire al cliente ed alla parte assistita un’informazione completa, compiuta, veritiera ed intelligibile.



