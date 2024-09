Autonoma valutazione delle esigenze cautelari: Gip può riprendere elementi della richiesta del Pm

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33471 del 3 settembre 2024, ha chiarito che il Gip, nell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, può riprendere elementi della richiesta del Pm.



1. I fatti

Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti di autovetture e di sessantadue furti pluriaggravati dello stesso tipo.

Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo ch il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa di misura sulla base di un’argomentazione totalmente illogica. Ad avviso della difesa, questa sarebbe stata fondata sulla considerazione secondo cui, benché il Giudice per le indagini preliminari avesse ripreso testualmente alcuni brani della richiesta del Pubblico Ministero, l’esposizione dei fatti seguiva un ordine diverso, tanto dimostrando un autonomo confronto di quel giudice con il dato indiziario e con gli elementi atti a giustificare l’esistenza delle ravvisate esigenze cautelari.

Di contro, ad avviso del deducente, non solo il Gip aveva riportato integralmente la richiesta del Pm, sia pure in ordine narrativo invertito, ma aveva omesso di esplicitare le ragioni maturate in esito al proprio vaglio critico dei fatti, per le quali aveva inteso aderire alla prospettazione del Pm in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria che delle esigenze cautelari.

2. Autonoma valutazione delle esigenze cautelari: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il ricorso, rammenta un principio di diritto secondo il quale, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, “la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura“.

La Corte sottolinea che la regola dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari dei gravi indizi di colpevolezza impone soltanto che il giudice espliciti le valutazioni sottese all’adozione della misura e che gli è certamente consentito trascrivere nel provvedimento di adozione gli elementi fattuali come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituenti il dato oggettivo posto alla base della richiesta.

Non essendo previsto uno schema rigido la cui osservanza permetta di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, il giudice è, dunque, libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione assunta.