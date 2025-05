Aumento dei compensi per i CTU: finalmente tariffe più giuste?

Dopo oltre due decenni di immobilismo, si profila all’orizzonte una riforma epocale per i consulenti tecnici d’ufficio (CTU) : secondo quanto anticipato da IlSole24Ore e ItaliaOggi, è ormai imminente l’approvazione di un provvedimento ministeriale che prevede l’aumento del 61% delle tariffe spettanti ai CTU. Una misura attesa da anni da migliaia di professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria di supportare i giudici in ambiti altamente specialistici.

Le attuali tariffe sono ferme al 2002, nonostante il D.P.R. 115/2002 preveda un aggiornamento triennale delle stesse in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Una disapplicazione normativa che ha causato un progressivo impoverimento della funzione pubblica del consulente tecnico, con onorari spesso inferiori persino a quelli dei consulenti di parte, e ben lontani dal riflettere la complessità e la responsabilità degli incarichi affidati. Un esempio emblematico è quello delle vacazioni , ovvero le unità temporali (generalmente di due ore) utilizzate per calcolare i compensi. Attualmente, la prima vacazione è retribuita con circa 14,68 euro , mentre quelle successive valgono solo 8,15 euro . Il risultato? Un compenso medio orario di circa 4 euro , spesso insufficiente persino a coprire i costi base di esercizio.

3. La Corte Costituzionale interviene: “Compensi irragionevoli”



A spingere verso l’adeguamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del sistema di calcolo dei compensi basato sulla progressiva riduzione dell’onorario per le vacazioni successive. La Corte ha definito il meccanismo come “manifestamente irragionevole”, evidenziando l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso e il valore della prestazione richiesta all’ausiliario del giudice.

Secondo i giudici costituzionali, la normativa vigente non solo non rispetta i principi di equità e proporzionalità, ma si colloca in un contesto di omessa applicazione sistematica dell’adeguamento triennale previsto dalla legge, penalizzando i professionisti chiamati a svolgere un ruolo delicato e fondamentale nella macchina della giustizia.