Atti giudiziari: il decreto del Ministero delinea il format

Caratteri di dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, no alle note salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari. Col decreto 7 agosto 2023, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il I° settembre 2023, debutta il format degli atti giudiziari. Leggi anche: Criteri di redazione atti giudiziari: da oggi il decreto è efficace

1. Decreto 7 agosto 2023, n. 110 del Ministero della Giustizia



Definisce i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c. I limiti dimensionali degli atti del processo civile operano per le cause di valore inferiore a euro 500.000.