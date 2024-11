Atti esclusi dall’accettazione automatica nel PdP: indicazioni dal DGSIA

Il 12 novembre 2024, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha emesso una circolare per fornire chiarimenti essenziali sugli atti processuali che restano esclusi dall’accettazione automatica tramite il Portale Depositi Penali (PdP). Questo documento mira a guidare gli uffici giudiziari e gli operatori coinvolti nella gestione dei depositi telematici, mantenendo un equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela dei principi processuali.

2. Tipologie di atti esclusi



Gli atti esclusi dall’accettazione automatica comprendono diverse categorie, tra cui:

Nomina difensiva nei casi in cui è richiesto un atto abilitante.

nei casi in cui è richiesto un atto abilitante. Richiesta di accesso agli atti , avocazione al Procuratore Generale, rescissione del giudicato e revisione.

, avocazione al Procuratore Generale, rescissione del giudicato e revisione. Riparazione per ingiusta detenzione , denunce e querele.

, denunce e querele. Istanza di procedimento e integrazioni di denuncia/querela/istanza.

e integrazioni di denuncia/querela/istanza. Richieste di certificati ai sensi dell’art. 335 c.p.p. e solleciti.

e solleciti. Tutti gli atti depositabili al Tribunale del Riesame.

Inoltre, sono esclusi gli atti indirizzati al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) per fascicoli in fase interlocutoria, ad eccezione di specifiche richieste come incidente probatorio, convalida di fermo o arresto, proroga dei termini d’indagine e ammissione all’oblazione. Rientrano tra gli esclusi anche i fascicoli relativi a decreti penali di condanna e sentenze ex art. 129 c.p.p.