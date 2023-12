Assicurazione auto obbligatoria: come funziona e quali sono le coperture minime

Partiamo con un’informazione fondamentale: in Italia la polizza assicurativa RCA (Responsabilità Civile Auto) è obbligatoria per qualsiasi veicolo dotato di targa e serve a coprire i danni in caso di incidente. Quando si stipula l’ assicurazione sulla macchina , uno degli elementi da conoscere è il massimale : ovvero la cifra massima dell’indennizzo in caso di sinistro, cioè quella che l’assicurazione risarcisce ai terzi che vengono danneggiati in caso di incidente. Se, in caso di sinistro, i danni dovessero superare il valore del massimale, sarà l’assicurato a dover pagare la differenza di tasca propria . Il massimale dell’assicurazione sulla macchina deve essere scelto dall’assicurato , ma non può scendere sotto la nuova soglia di legge dell’11 giugno 2022 che stabilisce le coperture minime: 6.450.000,00 euro nel caso di danni alle persone e 1.300.000,00 euro nel caso di danni alle cose. E se è vero che maggiore è il massimale, più alto sarà l’indennizzo garantito e il ventaglio delle spese coperte, è altrettanto vero che a crescere è anche il premio annuale (cioè il costo dell’assicurazione sulla macchina) da dover corrispondere alla compagnia. Per questo motivo, prima di stipulare un’assicurazione sulla macchina è molto importante capire quale massimale scegliere, in modo che sia adeguato al rischio e in grado di coprire qualunque tipologia di danno a cose e persone.

1. Assicurazione sull’auto: come valutare al meglio il massimale



Come anticipato in precedenza, quando si stipula un’assicurazione sulla macchina la scelta del massimale rientra tra gli aspetti più importanti che vanno considerati.

Partiamo da una considerazione: chiunque guidi una macchina può provocare un incidente nella propria “vita di guidatore”, nessuno è immune da questa possibilità. Pertanto, stabilire un massimale consono ai rischi è di fondamentale importanza, perché se si supera, la quota di risarcimento a carico dell’assicurato potrebbe raggiungere cifre altissime.

Scegliere un massimale più alto rispetto ai minimi di legge può rivelarsi molto utile per chi guida frequentemente, magari per lavoro, in quanto le probabilità di incidente sono più elevate.

Anche per i neopatentati il massimale dell’assicurazione sulla macchina è molto importante, in quanto sono la categoria più a rischio di incidenti, con il 40% che ne rimane coinvolto (dati forniti dall’Automobile Club d’Italia).

Stesso discorso vale per chi guida trasportando altre persone: anche in questo caso avere dei massimali RC auto superiori a quelli stabiliti dalla RC auto di base può rivelarsi cruciale in caso di sinistri in cui i trasportati restano coinvolti in modo più o meno grave.

Valutare con attenzione il massimale corretto per la propria assicurazione sulla macchina è dunque una strategia vincente per dotarsi delle giuste tutele e per evitare di perdere dei soldi in caso di incidente



